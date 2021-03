Nieuws Gemist? Lucas dag na The Voice gewoon weer in broodjeszaak; kont afvegen met verkiezingsuitslag

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 19 maart.

Er zijn 595 nieuwe coronabesmettingen in het verspreidingsgebied van De Gelderlander. Dat zijn er minder dan vrijdag, toen er 628 mensen in de regio een positieve coronatest hadden. Twee personen uit de Oude IJsselstreek zijn de afgelopen 24 uur overleden aan het virus. In Nederland waren er 46 coronadoden, 18 meer dan een dag eerder.

Voor Lucas van Roekel zit de The Voice of Holland erop. Hij haalde vrijdagavond niet genoeg stemmen voor de finale, maar heeft daar vrede mee. Van Roekel (19) staat een dag na uitschakeling in The Voice al weer in de broodjeszaak van zijn zus, in het centrum van Veenendaal. Hij probeert zich af te sluiten wat er vrijdagavond in de halve finale van The Voice gebeurde. ,,Ik wil me er niet te veel mee bezig houden, of het wel of niet terecht is, dan ga ik mezelf opeten.’’

Een minderjarige jongen is vrijdagavond met een auto achteruit het spoor op geknald in Zevenaar. De auto kwam vast te staan en kon niet meer voor- of achteruit: de wagen moest van de rails getakeld worden. Volgens een agent ‘wilde de jongeman flink doen’ achter het stuur van de auto van een bekende. Hij gaf een flinke dot gas, maar de auto schoot achteruit in plaats van naar voren. De wagen knalde achteruit door een hek en belandde op het spoor.

Miljoenen stembiljetten zijn uitgeklapt, verder uitgeklapt en nog eens uitgeklapt, ingevuld, opgevouwen, in een stembus gepropt, aangestampt, verreden, weer uitgevouwen en geteld. Maar wat gebeurt er dan met deze papieren monsters en de stempassen? Daar zijn de 352 gemeenten verantwoordelijk voor, legt een woordvoerder van de Kiesraad uit.

Een korfballer is zaterdagmiddag overleden bij korfbalvereniging DVO in Bennekom. Stephan van den Hul is tijdens een oefenwedstrijd tussen twee teams van DVO rond 15.45 uur onwel geworden. Het onverwachte overlijden van de 20-jarige Stephan raakt iedereen binnen de club. ,,Vol ongeloof en totaal verslagen hebben we het nieuws gehoord”, zegt clubvoorzitter Iwan van den Berg.

,,Het vertrouwen in AstraZeneca is weg, maar het voelt alsof we nu toch voor het blok gezet worden.’’ De 64-jarige Han Peters uit Dieren zou aanvankelijk donderdag zijn eerste AstraZeneca-prik krijgen, maar hoorde zondag dat die niet doorging wegens de mogelijk dodelijke bijwerkingen. Nu minister Hugo de Jonge heeft aangegeven dat de risico’s op die bijwerkingen aanvaardbaar zijn, is Peters echter toch aan het twijfelen. ,,Misschien stelt het risico procentueel gezien niks voor, maar het voelt niet goed.’’

Wie zijn de ouders van Sem Vijverberg? De politie gaat opnieuw op zoek naar degenen die het pasgeboren jongetje eind januari 2006 achterlieten in het water van de Kapperskolk in wijk De Hoop in Doetinchem. Het jongetje is destijds met fors geweld om het leven gebracht, stelt de politie. ,,Vast staat dat het jongetje heeft geleefd”, zegt Marèl van Steenbergen, woordvoerder van de politie. ,,Mogelijk leefde hij nog toen hij moederziel alleen is achtergelaten in het koude water.”

Van Johan Cruijff, Dolly Parton en Máxima, Louis van Gaal, Simon Vinkenoog en wijlen goede vriend Jeroen van Merwijk tot Theo Maassen, Rowan Atkinson, Tina Turner en Corbino’s eigen kroost. Het is slechts een kleine greep uit de honderden portretten, die de in Deil woonachtige Maarten Corbijn (1959) de afgelopen veertig jaar maakte en die in de oker gekleurde Corbino Bijbel prijken. Ondanks al die grote namen blijft hij onzeker over zijn werk.

