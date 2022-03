Nieuws Gemist? Maak kennis met Poetin de rode kater, Hans Kazan ligt in het ziekenhuis en plegen de Russen massamoord?

KEERT GÜNDOGAN TERUG? | Kamerlid Nilüfer Gündogan moet per direct terugkeren in de fractie van Volt. Dat zegt de Amsterdamse voorzieningenrechter in de uitspraak van het kort geding dat Gündogan had aangespannen. Ook moet de partij haar een schadevergoeding van 5000 euro betalen.

KAZAN IN HET ZIEKENHUIS | Het gaat niet goed met illusionist Hans Kazan (68). Dat laat zijn vrouw Wendy telefonisch weten. Hij is gisteren met spoed opgenomen in een ziekenhuis bij zijn woonadres in Marbella.

KATER POETIN | Poetin? Die kennen ze wel in deze drukke Amersfoortse winkelstraat. Die doet dagelijks een rondje winkels, slaapt in de koffietent en duikt soms een kroeg in. Nu zijn naamgenoot verderf zaait, gaan er stemmen op om zijn naam te veranderen. Absoluut niet, vinden velen. ‘Van déze Poetin houd ik enorm.

VERWISSELD BIJ GEBOORTE | De Amerikaanse Tina Ennis en Jill Lopez ontdekten dat ze 57 jaar geleden als baby verwisseld zijn bij hun geboorte nadat ze een dna-test uitvoerden. Ze klagen nu het ziekenhuis in Oklahoma aan voor de fout.

BEGAAN RUSSEN MASSAMOORD? | De echtgenote van de Oekraïense president Zelenski, OIena Zelenska, beschuldigt de Russen van een massamoord op burgers. In een open brief aan media wereldwijd noemt ze de Russische aanval op Oekraïne onmogelijk te bevatten.

BESTUUR ZWEMBAD REAGEERT | Ongewenste intimiteiten, haantjescultuur, een onveilige werkomgeving voor vrouwen. Burgemeester en wethouders zeggen geschrokken te zijn over de uitkomsten van het onafhankelijk rapport dat ze lieten opstellen over Zwembad Dukenburg in Nijmegen. Maar bestuursvoorzitter Hans Heinink kijkt er heel anders naar.

WOLF GEFILMD | Enschedeër Jan Elfring keek even vreemd op toen hij woensdagmorgen op weg was naar Haaksbergen. Pal tegenover een rij huizen aan de Enschedesestraat zag hij iets lopen in de wei. „Ik had het meteen door. Dit is een wolf.