Nieuws gemist? Man (45) opgepakt voor neersteken vrouw in Duiven; honden poepen op begraafplaats

Bijna zes van elke duizend inwoners van West Maas en Waal heeft de voorbije zeven dagen een coronabesmetting opgelopen. En daarmee zijn er in die gemeente de meeste besmettingen per inwoner van heel Nederland. In de regio meldde het RIVM zes coronadoden.

De relschoppers die maandagavond huis hielden in de wijk Franse Gat in Veenendaal en soortgelijke plannen hadden voor dinsdagavond, wilden nog veel verder gaan. Op sociale media uitten ze doodsbedreigingen aan vijf Veenendaalse wijkagenten. ‘Zij moeten dood vanavond.’

Mensen die besmet zijn met de nieuwe Britse coronavariant melden vaker klachten als hoesten, keelpijn en vermoeidheid. Dat meldt de Britse tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het ONS. In België zijn voor het eerst sinds begin november meer mensen overleden aan corona. Virologen waarschuwen al weken dat België zich schrap moet zetten voor een onvermijdelijke derde golf van besmettingen.

In het doorgaans zo rustige Rosandehoogte, een onder architectuur gebouwd woonwijkje in Oosterbeek, is een hooglopend conflict ontstaan over de gedeeltelijke afsluiting van een parkeerterrein met tien parkeervakken. Een groene, verzwaarde kliko zonder wielen en een stapel betontegels, pal onder de toegangspoort naar de parkeerplaats, verhindert de buurt al bijna twee maanden om hun auto daar te parkeren.

Het leven is in vrijwel alle gemeenten duurder geworden in 2021. Het overgrote deel van de gemeenten verwacht dit jaar meer inkomsten uit lokale heffingen, zoals de ozb en de rioolheffing. In onze regio denken alleen Oost Gelre, Lingewaard en Mook en Middelaar aan een daling van inkomen uit lokale heffingen.

Waarom staat dit hoekhuis in een geliefde wijk - tot ergernis van de buurt - al vijf jaar leeg? Haar moeder woonde vijftig jaar in het huis aan de Wezenlaan. Tot ze in 2016 op 85-jarige leeftijd overleed. ,,Toen moest het huis in een paar weken leeggeruimd worden,” zegt Myriam Lieskamp die in datzelfde huis opgroeide. Sindsdien staat de fraaie jarendertigwoning in de gewilde Nijmeegse wijk Hazenkamp leeg.

In de binnentuin van het appartementencomplex Oranjehof in Zelhem is in de nacht van dinsdag op woensdag een groot hakenkruis gemaakt. De politie onderzoekt een mogelijke relatie met de avondklokrellen elders in het land. ,,Een groot hakenkruis in het half verharde pad, dat is als een klap in je gezicht. Een schoffering van de ouderen die hier in lockdown zitten en niet naar buiten kunnen.”

Bij een steekpartij aan de Margrietstraat in Duiven is woensdagmorgen een vrouw gewond geraakt. Zij werd in haar woning om onbekende reden aangevallen en neergestoken door een man (45) die haar huis was binnengedrongen. Het slachtoffer en de dader kennen elkaar niet, meldt de politie-officier ter plaatse. De man is opgepakt.

Ze voelen zich overweldigd door liefde. Het Huissense gezin van Linda en Thomas en hun twee kinderen. Luisteraars van de Coen en Sander Show van Radio 538 trokken massaal de portemonnee voor het door het noodlot getroffen gezin. Thomas (40) is terminaal ziek, een tragedie voor het Huissense gezin.

Loslopende honden die hun drollen achterlaten op de openbare begraafplaats in Sambeek zijn nog steeds een bron van ergernis. ‘Triest en respectloos’ noemt de plaatselijke dorpsraad het gedrag van hondenbezitters die zich niet aan de regels houden.

De politie heeft opnieuw twee verdachten aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij de poging tot afpersing en bedreiging van de Hedelse fruithandel De Groot. Eén van de twee wordt verdacht van betrokkenheid bij een incident met een vuurwerkbom in Tiel.