Nieuws gemist? Man komt om bij brand in Nijmegen • Ondernemer verjaagt overvaller • Coronapil komt er aan

Ruud van Nistel­rooij verwacht met PSV ‘warm welkom’ bij oude rivaal Arsenal: ‘Dat hoort erbij’

PSV verschijnt donderdagavond nog zonder Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior aan de aftrap voor het uitduel met Arsenal in de Europa League. Het drietal is na een lange periode van blessureleed weer fit. ,,Maar na zo’n lange tijd moeten we voorzichtig met ze zijn”, zei trainer Ruud van Nistelrooij. ,,Maar ze kunnen wel minuten maken. Daarom heb ik ze meegenomen.”

21:12