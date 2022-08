Nieuws gemist? Man met corona, apenpokken én hiv • Uitkoop boeren onzeker • Beregeningsverbod op Veluwe

GEEN INTRO VOOR MBO’ERS In Nijmegen, Arnhem en Wageningen hebben mbo-studenten geen ‘intro’. In Utrecht en Leeuwarden doen ze dit jaar wel mee aan de introductieweek. Een primeur. Het is de emancipatie van de mbo-student. Goed idee voor de introductie van eerstejaars in Nijmegen, Arnhem en Wageningen volgend jaar?

CORONA, HIV ÉN APENPOKKEN Een man is onlangs in één keer besmet geraakt met corona, hiv én apenpokken. Het is voor het eerst dat iemand gelijktijdig besmet is met de drie virussen. De 36-jarige man was op vakantie geweest in Spanje. Bij thuiskomst kreeg hij klachten en ging hij langs een arts.

VISSEN LEGGEN HET LOODJE De droogte en de lage waterstanden zorgen ervoor dat vissen massaal het loodje leggen. Sommige vissoorten dreigen definitief te verdwijnen en het aantal reddingsacties is niet meer bij te benen.

Volledig scherm Vissers helpen vissen in nood. © Pim Velthuizen

JONGE ONDERNEMERS Ze zijn pas 20 en 21, maar Lars van der Wijst en Jens Timmers mogen zich al eigenaren van een groot bedrijf noemen. Cloudpillo verkoopt 60.000 kussens, in binnen- en buitenland, en blijft groeien. Vooral dankzij uitgekiende marketing.

Volledig scherm Jens Timmers (voorgrond) en Lars van der Wijst. © Van Assendelft Fotografie

CRISIS BIJ VITESSE De achterban baalt, beeft en vreest. In Arnhem valt het d-woord. Degradatie. ,,Zoals Vitesse zich nu presenteert, met deze spelersgroep, dreigt dat echt.”

Volledig scherm Supporter Bjorn Courbois lijdt door de prestaties van Vitesse. © Raphael Drent/Marcel van Dorst

ZIEKE ZUSSEN Bij zussen Lysanne (28) en Frances Heijster (27) sloeg een onbezorgde jeugd en tienertijd plots om. Wat begon met een epileptische aanval, mondde bij zowel Lysanne als bij Frances uit in coma, maandenlange revalidatie en tientallen pillen per dag. Ze worden nooit meer beter.

Volledig scherm Zussen Lysanne (in rolstoel) en Frances. © Arie Kievit

KLACHTEN OVER ACTIE AH Jan is er helemaal klaar mee: de gratis producten die hij won met een kraskaartenactie van Albert Heijn, zijn steeds niet op voorraad. Hij is niet de enige. Online regent het klachten over de actie.

BEREGENINGSVERBOD Voor het eerst in de geschiedenis mag op de Veluwe overdag niet meer worden beregend met grondwater. Dit vanwege de aanhoudende droogte. ,,Op dit moment zien we de grondwaterstanden hard dalen en de grondwatervoorraad slinken. Uitbreiding van de maatregelen is onvermijdelijk.”

WEER BRAND IN VELP Twee woningen in Velp zijn voorlopig onbewoonbaar na een felle uitslaande woningbrand. Het vuur woedde vannacht aan de Nassaustraat. Dit keer raakte niemand gewond, maar de schrik zit er goed in: ,,Ik was zó bezorgd om die kindjes van nummer 6’’, vertelt een buurtbewoner.

INGEREDEN OP TERRAS De 51-jarige man die afgelopen nacht moedwillig inreed op het publiek op het terras van een café, is de voormalige kickbokser en horecaportier John D.. Dat bevestigen twee horecaondernemers. Volgens de politie wordt de man verdacht van poging tot doodslag.

SLOOP GAAT DOOR De sloop van een voormalige garage op de hoek van de Graafseweg en Wolfkuilseweg in Nijmegen kan doorgaan. Dat heeft de rechter in Arnhem bepaald. Buurtbewoners zijn met de uitspraak in het ongelijk gesteld.

Volledig scherm Een buurman is boos over de situatie aan de Graafseweg. © Foto: Bert Beelen

UITKOPEN BOEREN ONZEKER Een nieuwe uitkoopregeling die stoppende boeren ruimhartiger dient te vergoeden, dreigt mogelijk niet door te gaan. Mogelijk is er sprake van ongeoorloofde staatssteun.

SCHIP LOOPT VAST Woensdagochtend is opnieuw een binnenvaartschip aan de grond gelopen in de Waal bij Nijmegen. Dat gebeurde even voor 9.00 uur ter hoogte van de Waalhaven.