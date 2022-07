Nieuws Gemist? Man op sokken is dag na wilde achtervolging nog spoorloos • Dreamfields breekt record

ZAKCENTJE VERDIENEN | Als je Tijmen van 13 vraagt wat hij later wil worden, is zijn antwoord kort en krachtig: ,,Rijk.” Wat je daar dan wel voor moet doen, heeft hij scherp in de gaten. ,,Een goede babbel en zorgen dat de klanten tevreden zijn”, klinkt het al even resoluut. De eerste stap richting een vette bankrekening is gezet: de jonge Schiedammer gaat met eieren langs de deur. ‘Ty’s ei, maakt je blij’.



ALLE KINDEREN GESLAAGD | Vier afgestudeerde kinderen in één huishouden: je ziet het zelden, maar bij Tanja Papez en Hans Willemsen hangen toch echt vier vlaggen voor de deur. Alle vier de kinderen uit hun samengestelde gezin sleepten afgelopen maand hun diploma binnen. Mila (17) voor havo, Rodi (18) voor vwo, Mayra (19) voor mbo Dier en Ondernemen en Jesse (21) voor hbo-ICT. Een iconische foto van het viertal krijgt duizenden likes op LinkedIn.



POLITIE SCHIET OP AUTO | De politie heeft in Tiel schoten gelost op een auto met twee inzittenden, nadat de auto probeerde op de politieagenten in te rijden. De agent werd door de auto geraakt en moest voor controle naar het ziekenhuis.



STOOMGEMAAL | Het ruikt weer naar vet. De kolen loeien weer in de oven onder de gigantische watertank. Nokkenassen draaien en mannen in blauwe kielen en overals grijnzen gelukzalig. Stoomgemaal De Tuut in Appeltern draait eindelijk weer.



En zo ziet dat eruit:

BOEREN BIJ JETTEN | Een colonne van zo’n dertig trekkers en andere landbouwvoertuigen is zondagmiddag langs het huis van klimaatminister Rob Jetten in Ubbergen gereden. Volgens ooggetuigen zijn ze niet gestopt bij de woning.



Vanavond kondigde de actiegroep Farmers Defence Force ook aan actie te gaan voeren tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.



ROUWENDE VADER | Voor een rouwende vader is doorgaans minder aandacht dan voor de rouwende moeder, merkte Bjorn Visser. Hij verloor zijn tweeling Anna en Lynn. Visser sprak over zijn verdriet met elf andere vaders die een kind verloren, zodat ook pappa’s worden gehoord. ,,Ik stond er hulpeloos bij.” Lees zijn verhaal.



DUITSLAND VREEST GASSTOP | Heel Duitsland kijkt morgen met samengeknepen billen naar het begin van de Russische onderhoudswerkzaamheden van gaspijplijn Nord Stream I. Berlijn vreest dat Moskou de Russisch-Duitse gaskraan na het onderhoud wil dichthouden.



FEESTJE OP DRUK DREAMFIELDS | Dreamfields 2022 gaat de boeken in als de drukste ooit. Maar liefst 35.000 bezoekers passeerden zaterdag de kassa’s bij de entree van het dancefeest op recreatiepark Rhederlaag in Lathum. Lees meer en bekijk de beelden.

TOUR-UPDATE | Bob Jungels heeft de negende etappe in de Tour de France gewonnen. De Luxemburger van AG2R-Citroën rondde in een rit over meerdere lastige beklimmingen een solo van ruim vijftig kilometer succesvol af. De favorieten voor de eindzege hielden zich koest.

MOPPERENDE MAX TWEEDE | Max Verstappen is er niet in geslaagd om de Grand Prix van Oostenrijk te winnen. Voor de ogen van 50.000 Nederlandse fans moest hij zijn meerdere erkennen in Ferrari-coureur Charles Leclerc, die hem tot drie keer toe op de baan inhaalde. Lewis Hamilton eindigde op de derde plaats. Lees meer en bekijk de samenvatting.



WIMBLEDON IS NUMMER 21 VOOR NOVAK | Novak Djokovic heeft voor de 21ste keer in zijn rijke loopbaan een grandslam op zijn naam geschreven. De Servische toptennisser versloeg de gefrustreerde Nick Kyrgios in de finale van Wimbledon na vier sets.



Bekijk de samenvatting:

ANNEMIEK WINT GIRO | De Wageningse wielrenster Annemiek van Vleuten heeft voor de derde keer in haar carrière de Giro Donne op haar palmares gezet. Haar roze leiderstrui kwam in de vlakke tiende en laatste etappe niet meer in gevaar. De slotrit was na een massasprint een prooi voor de Italiaanse Chiara Consonni (Valcar - Travel & Service).



STROE CITY, STIEKEM BRILJANT? | De provincie Gelderland wist niet hoe snel het een idee voor nieuwbouw van 25.000 woningen in Stroe, bij Barneveld, weer moest intrekken. Tegenstanders van het stikstofbeleid zagen hun gelijk bevestigd: boeren moeten wijken voor woningen. Het moment was inderdaad ongelukkig, maar verder was het eigenlijk niet eens zo'n gek idee, schrijft columnist Rob Berends.



SNELLE BERISPT BIERGOOIER | ,,Er komt hier bier op een apparaat - geloof mij vriend, daar moet jij heel lang voor werken.” Zo begon de uitbrander van Deventer rapper Lars Bos, beter bekend als Snelle, tijdens een optreden vrijdagavond. Lees meer.



VLUCHTER OP SOKKEN| Een man die zaterdagavond aan de politie wist te ontkomen bij een wilde achtervolging door Bemmel, wordt een dag later nog steeds gezocht. Agenten slaagden er wel in een vrouw (22) en een man (30) zonder vaste woon- of verblijfplaats in te rekenen.

