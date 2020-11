Nieuws gemist? Man overleden na schietpartij in centrum van Arnhem en 12,5 jaar cel voor Jos Brech

In Arnhem is vrijdagavond een man overleden na een schietpartij. Het slachtoffer raakte rond 17.00 uur gewond na te zijn beschoten in zijn auto. Dat gebeurde aan de Cronjéstraat, aan de rand van de Transvaalbuurt, vlakbij het spoorviaduct bij het Willemsplein.



Een kind en een motoragent zijn vrijdagochtend overgebracht naar het ziekenhuis na een aanrijding tussen Babberich en Herwen. Daarbij botste de politiemotor op twee jonge fietsers die over het fietspad richting Babberich reden. De tweede fietser raakte licht gewond. De agent die het voertuig bestuurde, was op dat moment aan het werk.



Jos Brech krijgt een celstraf van 12,5 jaar voor het misbruiken en doden van Nicky Verstappen, ook al deed hij dat laatste niet met opzet. Ook wordt het bezit van kinderporno hem aangerekend. Brech gaat in hoger beroep, de familie Verstappen is opgelucht. ,,We zijn opgelucht. We hebben hier geen verdachte meer, maar een dader’’, zei Nicky’s moeder Berthie vrijdagmiddag.

Het kabinet verwacht dat, bij de huidige stand van zaken, in het eerste kwartaal van 2021 zo’n 3,5 miljoen Nederlanders zich kunnen laten vaccineren. Dat blijkt uit de vanmiddag verspreide vaccinatiestrategie. Het is daarbij de bedoeling om de eerste vaccins beschikbaar te stellen aan de mensen in verpleeghuizen en verstandelijk beperkte mensen in instellingen, in totaal ongeveer 155.000.



Ondertussen is premier Rutte bezorgd over de coronacijfers van de laatste dagen. Als het aantal besmettingen de komende weken niet verder omlaag gaat, kunnen coronamaatregelen in december niet worden versoepeld, zo waarschuwt hij.



Het RIVM meldt vrijdag 5974 nieuwe coronabesmettingen. Het is het hoogste aantal in een week tijd, en dus ook meer dan de 5725 van donderdag. Ook in onze regio blijft het aantal hoog. In Overbetuwe (22) en Winterswijk (12) is zelfs het hoogste aantal van de afgelopen twee weken geturfd.



De Arnhemse politie is in drie wijken bezig aan een offensief tegen criminaliteit en overlast. Daarbij zijn tientallen boetes uitgedeeld. ,,Dit offensief moet de golf aan drugs, dealers en hufters breken’’, zegt burgemeester Ahmed Marcouch. In het Spijkerkwartier en de Steenstraat gaat het om de bestrijding van dealen, drugsgebruik, mishandeling op straat, diefstallen en hufterig gedrag in het verkeer. Op de Geitenkamp om jongeren- en vuurwerkoverlast. In De Laar om overlastgevende jongeren.



De Britse zanger Dominic Grant is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media. Grant vormde jarenlang de helft van het wereldberoemde duo Grant & Forsyth. De zanger overleed woensdag aan de gevolgen van een verwijding van een slagader in zijn buik, laat zijn vrouw Julie in een verklaring weten.

