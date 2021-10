Nieuws gemist? Man overlijdt bij distributiecentrum van Jumbo en vader van Ajax-keeper is apetrots

MAN OVERLIJDT BIJ JUMBO | Een man is vanochtend overleden bij een ongeluk bij het distributiecentrum van Jumbo Supermarkten in Woerden. Het slachtoffer kwam vermoedelijk klem te zitten tussen een laadperron en een laadklep van een vrachtwagen.

GEEN VLUCHTEN MEER | Marokko schrapt vanaf middernacht alle commerciële vluchten van en naar Nederland. De Marokkaanse overheid neemt die beslissing in het kader van de bestrijding van de oplopende coronabesmettingen. Het vliegverbod geldt naast Nederland ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Nederlanders in Marokko zijn geschokt door het onverwachte nieuws.

Volledig scherm Marrakesh. © Getty Images

MONDKAPJESPLICHT | Nederland moet zo snel mogelijk het dragen van de mondkapjes in binneruimtes weer verplicht stellen. Met de huidige sterk oplopende coronacijfers is het nodig om een aantal basismaatregelen weer terug in te voeren, omdat anders de ziekenhuizen het mogelijk niet meer aankunnen. Die boodschap komt van leden van het RedTeam, het alternatieve adviesteam van deskundigen dat de overheid gevraagd en ongevraagd voorstellen doet voor het nemen van coronamaatregelen.

Het RIVM heeft afgelopen etmaal 4609 nieuwe coronagevallen geregistreerd.Het is de eerste keer sinds eind juli dat het aantal nieuwe gevallen op één dag boven de 4000 uitkomt.

GEVACCINEERDE INWONERS | Ede, Tiel, Arnhem en vooral Neder-Betuwe blijven wat betreft het aantal gevaccineerde inwoners achter bij andere gemeenten in deze regio. In Rozendaal zijn de meeste inwoners gevaccineerd, 93 procent. Zie hier hoeveel inwoners van jouw gemeente er gevaccineerd zijn.

APETROTSE VADER | Eddie Pasveer (65) werd woensdag heerlijk wakker. De vader van Ajax-doelman Remko beleefde een magische avond in Amsterdam. Daar deed zijn zoon het bijna onmogelijke. De doelman die vorig seizoen nog voor Vitesse keepte, stopte in het Champions Leagueduel tegen Borussia Dortmund drie ballen van het fenomeen Erling Haaland.

Volledig scherm Eddie Pasveer. © Annina Romita

WERELDSTERREN BLIJVEN THUIS | Nuno Espirito Santo houdt de vedettes van Tottenham Hotspur thuis. Sterren als Eric Dier, Heung-min Son én Harry Kane reizen niet af naar Arnhem voor de Conference League tegen Vitesse. De topclub uit Londen kiest voor de tweede garnituur in GelreDome. Dan nog verwacht coach Thomas Letsch een zware pot voor de eredivisionist.

SNEL VOOR DE RECHTER | Zeven verdachten die vastzitten voor betrokkenheid bij de rellen na de voetbalclash tussen NEC en Vitesse afgelopen zondag in Nijmegen worden vandaag en morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie (OM) past snelrecht toe en wil dat de verdachten in hechtenis blijven tot de zitting op dinsdag 2 november.

Relschoppers die betrokken waren bij het geweld rond de voetbalwedstrijd NEC - Vitesse, moeten een levenslang stadion- en omgevingsverbod krijgen. Dat vindt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Behalve aan het weigeren van uitpubliek denkt hij ook aan een ban op ‘een aantal thuissupporters’ bij de Gelderse derby.

Volledig scherm Een grimmige sfeer na afloop van de wedstrijd NEC-Vitesse. © Paul Rapp

RUZIE OM ERFENIS | Een boerenzoon uit Markelo hangt een dwangsom boven het hoofd, als hij niet snel meewerkt aan de verkoop van de boerderij. Het is het voorlopige dieptepunt in een al tien jaar durende ruzie tussen de man en zijn twee zussen, over nalatenschappen van hun ouders. „Zij hebben gauw de sieraden weggehaald. En dan moet ik straks een dwangsom betalen?”

20 AUTOBRANDEN | De politie heeft beelden vrijgegeven van de vermoedelijke brandstichters in de Edese wijk Veldhuizen. In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 september gingen op meerdere plekken in deze wijk totaal twintig auto’s in vlammen op. ‘Ruzie is de mogelijke aanleiding.’

BEDREIGER RUTTE | Yavuz O. (22) chatte maandenlang in het openbaar over het vermoorden van politici en premier Rutte in het bijzonder. ,,Als ik een wapen had gehad, had ik het gedaan”, zei hij daarover in een verhoor tegen de politie.