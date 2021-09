Nieuws gemist? Man redt stikkend hondje van terrorlift en Denen schaffen morgen alle coronamaatregelen af

De 22-jarige vrouw uit Winterswijk die sinds vorige week donderdagavond vermist was, is weer terecht. ,,Ze is in goede gezondheid”, zegt Robbert Hummelink van de politie in Winterswijk, die betrokken was bij de zoektocht. Haar familie is ervan op de hoogte gesteld dat de vrouw weer terecht is en is opgelucht.

Na een enorme klap, veroorzaakt door enkele explosieven, is het eerste deel van de oude kolencentrale in Nijmegen-West door z’n hoeven gegaan. De knal was indrukwekkend en teleurstellend tegelijkertijd. De studenten die wonen in een ruime villa aan de Sprengenweg hebben vrij uitzicht op de oude energiecentrale. Ze hebben deze ochtend vrienden uitgenodigd voor een lekker ontbijtje met als afsluiter op het menu live spektakel: het neerhalen van de rookgasontzwavelingsinstallatie van de oude Energiecentrale in Nijmegen-West.

De gaten in een ruit van woonzorgcentrum Westerkade aan de Westervoortsedijk zijn vermoedelijk veroorzaakt door kogels uit een luchtdrukwapen. Dat laat de politie weten. Een bewoner van de bovenste verdieping van het zorgcentrum werd afgelopen zaterdagnacht rond een uur of één opgeschrikt door twee schoten. De bewoonster was op dat moment nog wakker.

Terwijl Nederland steggelt over Testen voor Toegang en vaccinatiebewijzen, gooit Denemarken morgen de laatste coronamaatregelen overboord. Dag coronapas, dag 1,5 meter afstand. Hallo festivals en nachtclubs. Weet u nog hoe het leven voor corona voelde? Zonder mondkapjes, QR-codes en afstand houden? Voor wie het niet meer weet: vraag het aan een Deen!

Volledig scherm Denemarken heeft vanaf morgen geen coronaregels meer. De Denen hebben de epidemie zodanig onder controle dat de mondkapjes en coronabewijzen de prullenbak in mogen en alles weer wordt opengegooid. © Videostill

De rechtbank in Arnhem heeft gevangenisstraffen opgelegd aan drie Wageningers, die een jaar geleden een man gruwelijk met een kapmes mishandelden. ,,Zonder acute medische hulp, was het slachtoffer die nacht doodgebloed”, concludeerde de rechtbank. De verdachten van het steekincident - dat in de nacht van zaterdag 12 september 2020 plaatsvond aan de Vanenburgstraat in Wageningen - kregen alle drie een verschillende straf.

Een kind van 3 jaar is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding vanochtend in Isselburg, net over de grens bij Ulft. De moeder en een 5-jarige broertje of zusje raakten zwaargewond bij het eenzijdige ongeval, meldt de Duitse politie.

Hulpdiensten zijn vanmiddag massaal uitgerukt na een melding dat een vrouw te water was geraakt in de Gieseplas in het Rhederlaag bij Giesbeek. Er werd rond 12.10 uur alarm geslagen aan de zwemplas in de boorden van de IJssel, nabij het Riverparc.

Het weghalen van een kritisch spandoek over wethouder Nelson Verheul blijkt een bewust statement van het Berg en Dalse gemeentebestuur. Gericht tegen ‘onbeschofte bejegening van ambtenaren’. Gemeentepersoneel kampt met gezondheidsklachten na intimidatie door burgers. Het mocht niet eens: het verwijderen van dat spandoek (‘Verheul landschapsbeul’) bij de waterzuivering in Millingen.

De jonge Demi is een van de vier speciale ‘asielzoekersboa’s’. Zij houden overlast veroorzakende jonge asielzoekers in Nijmegen en het Land van Cuijk in de gaten. ,,We kijken naar locaties waar overlast is. Daar gaan we dan als flying squad naartoe. Zo zijn we al vaker in de Plus-supermarkt in Overloon geweest, waar veel overlast was van jonge asielzoekers uit het azc daar. We lopen dan in uniform, ook wel eens in burgerkleding, in de winkel. We horen van ondernemers en andere mensen dat ze het fijn vinden dat we zo zichtbaar zijn.’’

Wildwesttaferelen donderdagmiddag tussen Ubbergen en Nijmegen. Een automobilist ging er met hoge snelheid vandoor, achtervolgd door meerdere politieauto’s. Tijdens de dollemansrit reed de auto, waarin naast de bestuurder nog een man zat, volgens getuigen deels tegen het verkeer in, over het fietspad. De rit ging via de N325 en Beek richting de Nijmeegse Waalkade. De achtervolging eindigde uiteindelijk in het centrum.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft vanmiddag tot drie keer toe het debat over agressie en bedreigingen tegen journalisten stilgelegd. Aanleiding was de bijdrage van FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren, die een vergelijking trok tussen de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid.

Wat woensdag als een mooie zonnige ochtend begon, eindigde als een gitzwarte dag. Bosschenaar Dennis had zich niet alleen over het slachtoffer van de steekpartij aan de Ploossche Hof ontfermd, maar wist ook de wegrennende verdachte aan te houden. ,,Ik kon hem niet laten gaan, niet na wat ik had gezien.”

