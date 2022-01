Nieuws gemist? Man toont geslacht aan zusjes (8 en 13) en zijn succesvolle carrières Ali B. en Marco Borsato ten einde?

Kooi van seksuele roofdieren | The Voice of Holland blijft het nieuws domineren. Zo voelt een Brabantse deelneemster ontzettend veel woede. Én schaamte. Ze vertelt over de intense maanden voorafgaand aan haar auditie en hoe kandidaten - vooral vrouwen - probeerden te overleven in ‘een kooi van seksuele roofdieren’. En komt het na de Voice-onthullingen ooit nog goed met de eens zo glanzende carrières van Ali B en Marco Borsato?

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen | Het RIVM registreerde tussen vrijdag- en zaterdagochtend ruim 46.000 positieve tests. Dat zijn er minder dan vrijdag. Door de snelle stijging loopt de registratie nog wel ver achter. Zo’n 46.000 besmettingen zijn wel bevestigd maar nog niet geregistreerd. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen.

Ocean’s Eleven in de Betuwe | Hij lijkt alles te hebben, alles te weten: de benodigde sleutel, de code van de kluis, waar de camera’s hangen. En hij is rustig, erg rustig. Terwijl een paar meter verderop de slotmachines rinkelen, rooft een dief in 8 minuten de kluis van het casino leeg en verdwijnt net zo geruisloos als hij is gekomen. Hoe een dief op zijn dooie gemak een gigabedrag uit een casinokluis rooft.

Horeca en cultuur moeten niet te vroeg juichen | Alles in de samenleving - ook de horeca en de cultuursector- open tot 20.00 uur ‘s avonds. Het zou kunnen, adviseren de deskundigen van het OMT aan het kabinet. Maar, waarschuwen ingewijden wel, dat gaat dan wel gepaard met ‘veel en zware voorwaarden’.

Volledig scherm Verknipt festival bij Strijkviertelplas in De Meern vorig jaar. © Foto Ruud Voest

Hoe het bij de aftrap van de Summer of Love al zo gruwelijk misgaat | Het had de aftrap van de Summer of Love moeten worden, het festival Verknipt op 3 juli 2021. Iedereen keek ernaar uit: drinken en dansen met duizenden mensen. Maar het liep faliekant mis. Door een dubieus testbeleid en opstoppingen bij de uitgang werd het festival de grootste coronabrandhaard van Nederland, ruim duizend mensen raakten besmet. Hoe ondanks een minutieuze voorbereiding de coronabom toch ontplofte.

Dode vrouwen lagen al maanden in Nijmeegs appartement | De overleden moeder (67) en haar dochter (38) die enkele maanden dood in hun woning aan de Spieghelhof in Nijmegen lagen, zijn niet omgekomen door een misdrijf. Dat meldt de politie zaterdag. De lichamen van de twee vrouwen werden begin oktober ontdekt nadat buren melding hadden gemaakt van een penetrante lucht.

Volledig scherm Sms-berichten tussen een vermoedelijke drugsdealer en zijn klant. © Politie Oost-Nederland

Politie stuurt sms-bom naar 3500 drugsgebruikers | Liefst 3500 drugsgebruikers uit Nijmegen en omgeving krijgen maandag op hun mobiel bericht van de politie waarin hulp wordt aangeboden om te stoppen met drugs. De telefoonnummers zijn verzameld uit telefoons van opgepakte drugsdealers. Lees hier ook hoe het oprollen van een groot Nijmeegs drugsnetwerk verliep.

Stroomnet is vol en dat gaan we merken | Door de overgang naar duurzame energie loopt het stroomnet in Nederland vol. Netbeheerders moeten steeds vaker ‘nee’ verkopen als nieuwe bedrijven of scholen een aansluiting aanvragen of zonnepanelen willen leggen. Er is zelfs zo weinig ruimte, dat ook gewone Nederlanders binnenkort moeten wachten als zij thuis zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal willen installeren.

Volledig scherm Blikjes in de Coppelmans in Nuenen © M

Verhaal over goedkope, Deense cola, Dr. Pepper uit Polen, Britse 7UP en tweetalige Fanta | Ineens poppen ze overal op: plekken waar je spotgoedkope frisdrank van A-merken kunt kopen. Het zijn ogenschijnlijk dezelfde blikjes als altijd, maar dan veel goedkoper. Het lipje voelt even koel aan als altijd. De ‘klak’ tijdens het openmaken klinkt exact hetzelfde als anders. Daarna dat bruisende geluid. ‘Sssssh’. Ook identiek. En de smaak? Precies hetzelfde.

Rai Vloet keert nooit meer terug bij Heracles | De leugens van Rai Vloet dreunen hard na bij Heracles. De club geloofde wat hij zei, dat is naïef gebleken. Hoe heeft het op alle fronten zo fout kunnen gaan in deze kwestie? Een reconstructie vanaf de eerste, fatale dag. Ondertussen is ook bekend gemaakt dat Rai Vloet nooit meer terugkeert bij Heracles. „We hebben beslissingen genomen op achteraf onjuiste informatie”, zegt Rob Toussaint, directeur van Heracles.

Pedofiele man uit Tiel schaamt zich | Hij worstelt dagelijks met pedofiele gevoelens en doet er alles aan om die te beteugelen. Maar afgelopen zomer voelde hij zich door alle coronamaatregelen zo eenzaam dat hij thuis een xtc-pilletje nam. Vervolgens toonde hij vanuit zijn raam op de bovenverdieping zijn geslacht aan twee zusjes van 8 en 13 jaar op straat.