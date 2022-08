Nieuws gemist? Man verdronken in Overloon • Johan verliest 70.000 legkippen na vondst vogelgriep

NEC BUIGT BIJ RENTREE VAN CILLESSEN ACHTERSTAND OM | NEC heeft de eerste zege van het seizoen geboekt in de eredivisie. De Nijmeegse club boog bij de rentree van Jasper Cillessen een 1-0-achterstand om in een overtuigende 1-4-overwinning.

DRUKKE STRANDEN OP WARMSTE 14 AUGUSTUS OOIT | De zomerse temperaturen lokken ook vandaag weer extreem veel mensen naar de kust. In Scheveningen, Zandvoort en Noordwijk zijn alle parkeerplekken vol.

MAN VERDRONKEN IN OVERLOON | In recreatieplas het Schaartven in Overloon is zondagmiddag een man verdronken. Na een zoekactie hebben de hulpdiensten het slachtoffer uit het water gehaald. Volgens een getuige was het slachtoffer onderdeel van een groepje van vier Pools sprekende mensen. Die zijn in shock door het ongeluk.

RONDZWERVENDE WALRUS FREYA GEDOOD | De rondzwervende en kattenkwaad uithalende walrus Freya is overleden. In Noorwegen is het dier vandaag om het leven gebracht omdat het permanent belaagd werd door nieuwsgierige mensen. De autoriteiten hadden al gewaarschuwd Freya in te laten slapen omdat mensen zichzelf door hun opdringerige gedrag in gevaar brachten.

STEEDS MEER MENSEN HEBBEN MOEITE MET RONDKOMEN | Hoge energietarieven, prijzige boodschappen en benzine: het leven wordt steeds duurder. Hoogopgeleid, laagopgeleid of student: allemaal moeten we de broekriem aanhalen. Want niet alleen lage inkomens komen financieel klem, ook huishoudens met een inkomen boven modaal duiken in de min, blijkt uit berekeningen van het Nibud. Wat betekent dat?

OPPERMACHTIGE FABIO JAKOBSEN MAAKT FAVORIETENROL WAAR | Fabio Jakobsen heeft op indrukwekkende wijze de Europese titel veroverd. De Nederlander maakte zijn favorietenrol waar en troefde in de massasprint Tim Merlier en Arnaud Démare af. Jakobsen kwam op het perfecte moment uit het wiel van de Belg en kwam als eerste over de streep.

Vanity Janzen (31) is plotsklaps dakloos geraakt omdat haar huurwoning is afgebrand.

MOEDER VAN DRIE DAKLOOS NADAT ZOONTJE (4) PER ONGELUK HUIS IN BRAND STAK | Bijna alles zijn ze kwijt. Vanity Janzen (31) en haar drie kinderen raakten vorige week van het ene op het andere moment dakloos door een allesverwoestende brand. Per ongeluk aangestoken door haar zoontje (4), die met een aansteker speelde.

JOHAN VERLIEST 70.000 LEGKIPPEN NA VONDST VOGELGRIEP | Een nieuwe ontdekking van de vogelgriep in Lunteren betekent voor Johan van Kessel (53) het einde voor zijn 70.000 legkippen. ,,Ik dacht vanochtend even dat ik in middenin een nachtmerrie zat.”

PATIËNTEN KOMEN SPECIAAL VOOR ‘DOTTERTOVENAAR’ HOSEYNI NAAR NIJMEGEN | Hij kon overal werken, maar werd verliefd op Nijmegen. Dokter Siyrous Hoseyni Guyomi (55) wordt de ‘dottertovenaar’ van het CWZ genoemd. Hij heeft meer dan tienduizend patiënten gedotterd. Mensen uit het hele land vragen speciaal naar hem.