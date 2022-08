Nieuws Gemist? Man zakt tot zijn hoofd in de modder • jonge truckspotter aangereden op viaduct

SPROOKJESACHTIGE VILLA | Wouter van Elburg van de vereniging Hendrick de Keyser komt woorden tekort als hij de loftrompet steekt over de villa Dennenheuvel aan de Rijksstraatweg in Ubbergen, tegenover de Refter. De vereniging kon het pand recent aankopen. ,,Jugendstilvilla’s van dit kaliber zijn er niet zoveel in Nederland. Dit is absoluut een topstuk in onze collectie. Een fantastisch pand, mooi bewaard gebleven.”



BOMVOLLE DUITSE HOGESNELHEIDSTREIN | Door grote drukte en een tekort aan rijtuigen slaat de Duitse hogesnelheidstrein ICE station Arnhem Centraal nog altijd met enige regelmaat over. Reizigersorganisatie Rover is het zat en komt nu met een meldpunt voor gedupeerde reizigers.



BRAND IN HISTORISCH CENTRUM DEVENTER | Vannacht is er een grote brand uitgebroken in het historische centrum van Deventer. Daarbij is de woning boven voormalige fotozaak Hekkert volledig uitgebrand. Na enkele uren blussen was de brand onder controle, liet een woordvoerder van de brandweer weten. Er zijn twee gewonden naar het ziekenhuis overgebracht.



Bekijk de beelden:

KACHELS NIET AAN TE SLEPEN | Hittegolf of niet: de kachels vliegen als warme broodjes over de toonbank. Maar ben je echt goedkoper uit deze winter als je elektrische kacheltjes in het stopcontact plugt? Of het schuurtje vult met haardhout? ‘Je kunt het gasverbruik halveren’.



VACCINATIE-UITSPRAKEN | De anti-vaccinatie opvattingen van de Nijmeegse hoogleraar Peter Deen hebben geleid tot deining. Het Radboudumc in Nijmegen, waar Deen tot vorig jaar werkzaam was, zit met zijn uitlatingen in de maag. Lees meer.



LAGE WATERSTAND RIJN | De Rijn bij meetpunt Lobith (eigenlijk bij Tolkamer) staat nog maar enkele centimeters boven de laagste waterstand ooit. Dat was op 29 oktober 2018, toen de Rijn zakte naar 6,49 meter boven NAP. Nu staat de rivier op 6,53 meter boven NAP op dezelfde plek. Rijkswaterstaat verwacht dat dit peil de komende dagen verder zakt, want er wordt niet veel regen voorzien in het stroomgebied van de rivier.



TREKKERBESTUURDER OVERLEDEN | Door een zwaar eenzijdig ongeval belandde een trekker in Apeldoorn vanmiddag op de zijkant in een berm naast de rijbaan. De bestuurder is overleden, meldt de politie.

NIEUWE KEEPER VITESSE | Vitesse heeft een nieuwe doelman. De Arnhemse club huurt Kjell Scherpen voor één seizoen van Brighton & Hove Albion FC, zonder optie tot koop. De jeugdinternational maakt zodoende zijn rentree in de eredivisie.



MAN ZAKT IN MODDER | Een man is dinsdagmiddag in park Staddijk in Nijmegen zo diep in de modder gezakt, dat alleen zijn hoofd nog erboven uitstak. De brandweer en politie moesten uitrukken om het slachtoffer uit zijn benarde positie te kunnen halen.



TRUCKSPOTTER AANGEREDEN | Een 15-jarige jongen is maandagmiddag aangereden op het viaduct van de Kerkstraat over de A15 in Dodewaard. De jonge truckspotter stak volgens de politie plotseling de rijbaan over waardoor een passerende auto hem niet meer kon ontwijken. De ernstig gewonde jongen is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

