Nieuws gemist? Manege rouwt om drie doodgereden pony's en boodschappen duurder door hoge gasprijs

AIRBORNE VETERANEN OVERLEDEN De Ierse Airborneveteraan Sam Kendrick en de Britse veteraan Victor Gregg zijn deze week overleden. Ze werden respectievelijk 96 en 102 jaar oud. Beide veteranen vochten in 1944 in de Slag om Arnhem en krijgsgevangen genomen .

COLOMBIA WOEDEND OM PIKANTE STUNT VAN PATRICK Een Nederlandse sportschooleigenaar ligt in Colombia flink onder vuur, nadat afgelopen vrijdag een video opdook waarin hij een schaars geklede vrouw aan een riem door het centrum van Medellín begeleidt. De burgemeester van de stad reageerde furieus op de beelden en diende een verzoek in bij migratie om de Nederlander het land uit te zetten .

NAJAARSGOLF CORONA BEGONNEN Het aantal positieve coronatesten is afgelopen etmaal explosief gestegen. Het RIVM registreerde 3746 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 29 juli. Vergeleken met vorige week woensdag, (1909 coronagevallen), gaat het bijna om een verdubbeling. Ook het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft stijgen .

VERDACHTE DRUGSBENDE KRIJG SLECHTE RECENSIES Twee vermeende leden van een grote drugsbende uit de regio Ede- Veenendaal worden verdacht van betrokkenheid bij het maken van harddrugs in verschillende labs verspreid over Nederland. De twee mannen van 54 jaar uit Rhenen en 40 uit Ede zijn eind juni aangehouden, maar willen naar huis. De 54-jarige verdachte runt een bedrijf in kozijnen. Zijn bedrijf dreigt ten onder te gaan, nu hij in voorarrest zit. Klanten zitten zonder kozijnen of kunnen hun huis niet renoveren. ,,Ik wil die mensen helpen. Maar bellen vanuit de gevangenis gaat gewoon niet. Ik krijg nu allemaal slechte recensies op internet”, klaagde hij.