Nieuws gemist? Marco Kroon redt buurjongen • fans rouwen om DJ Delete

DJ DELETE OVERLEDEN De van oorsprong Australische hardstyle dj Ryan Biggs is zaterdagavond dood aangetroffen in zijn woning in Waalwijk. De dj stond onder zijn artiestennaam DJ Delete begin april nog op het Rebirth Festival in Haaren, later dit jaar zou hij spelen op Intents Festival in Oisterwijk.

MARCO KROON REDT BUURJONGEN Oorlogsheld Marco Kroon heeft opnieuw van zich doen spreken, ditmaal in zijn woonplaats Schijndel. Nadat zijn buren in paniek om hulp riepen, hielp hij gistermiddag een buurjongen die dreigde te stikken toen hij zich verslikt had in zijn pannenkoek.

ARINA WOONT IN HET HUIS DAT HAAR OPA KOCHT Arina’s opa kocht het indrukwekkende huis aan de Waaldijk in Herwijnen (Betuwe) in 1925, voor 6000 gulden. ,,Hij woonde ernaast, maar toen dit vrij kwam, besloot hij met zijn gezin met negen kinderen te verhuizen naar deze woning.” Het in 1841 gebouwde huis wordt al diverse generaties lang door haar familie bewoond, vertelt Arina aan een grote tafel in de woonkamer. ,,Mijn ouders hebben het van mijn opa gekocht en ik weer van mijn ouders, in 1992.” Maar in 2014 sloeg het noodlot toe.

Volledig scherm Arina's huis uit 1841. © COR DE KOCK

WEER LANGE RIJEN OP SCHIPHOL Het was vandaag weer erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen in de vertrekhallen. Het is de luchthaven niet gelukt om de reizigersaantallen omlaag te brengen, maar ‘de drukte is beheersbaar’, aldus een woordvoerster. Een aantal vluchten is vertraagd, een aantal gaat helemaal niet meer zondag, zo is te zien op de informatieborden.

LAATSTE COLUMN JAN ROT Muzikant Jan Rot hoorde in juli dat hij ongeneeslijk ziek is. Kort voor zijn overlijden vorige week schreef hij deze column, waarin hij nadenkt over zijn afscheid. Dat hospice hoort bij Rotterdam? Dat ik niet ineens officieel in IJsselmonde ben overleden?

RUSSEN SCHENDEN ZWEEDS LUCHTRUIM Het Russische leger heeft naar eigen zeggen intensieve luchtaanvallen en beschietingen uitgevoerd op 17 doelen in Oekraïne. Daarbij zouden 200 Oekraïense soldaten zijn gesneuveld, 23 pantservoertuigen zijn geraakt en zou een Oekraïens raketdepot zijn vernietigd. Ook heeft een Russisch militair vliegtuig zaterdagavond kortstondig het Zweeds luchtruim geschonden.