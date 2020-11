Nieuws gemist? Marcouch dreigt ondernemers met dwangsom, Turkse transgender doodgestoken

MARCOUCH DREIGT MET DWANGSOM Vier horecagelegenheden en een evenementenorganisatie krijgen een minimaal een boete van 7000 euro opgelegd als ze nogmaals de noodverordening tegen de verspreiding van corona aan hun laars lappen. Dat maakt burgemeester Marcouch van Arnhem bekend als voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

CORONAKAART Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is het afgelopen etmaal met 6109 toegenomen. Dat zijn er 458 meer dan gisteren. Dat meldt het RIVM. In de ziekenhuizen werd het iets rustiger, maar dat geldt niet voor de bezetting van de intensive cares.

Het coronavirus is ook in de regio weer aan een opmars bezig. De laatste dagen is een licht stijgende lijn ingezet en in een gemeente als Wijchen waren de voorbije 24 uur ineens weer relatief veel besmettingen: 24.

TURKSE TRANSGENDER DOODGESTOKEN De vrouw die in de nacht van dinsdag op woensdag is doodgestoken in een woning in Utrecht, is Özge Bilir, een 25-jarige transgendervrouw uit Turkije. Het gaat om de eerste transgender die dit jaar als gevolg van geweld om het leven is gekomen, bevestigt Trans United Europe.

Volgens vrienden en bekenden is de ex-vriend de aangehouden verdachte. De politie houdt alle opties open en onderzoekt of gender met het misdrijf te maken heeft. ,,Het slachtoffer is een bekende van de verdachte, daar laten we het verder bij”, meldt een woordvoerder.

PEDOJAGERS Met de gewelddadige dood van een 73-jarige man in Arnhem liep de jacht op vermeende kindermisbruikers volledig uit de hand, maar het is slechts een van de 250 gevallen waarbij pedojagers de laatste maanden over de schreef gingen. Politie en justitie zitten helemaal niet op dit soort hulp van burgers te wachten. ,,Dit helpt niet.”

Groepen pedohunters, soms in uniform, lokken kindermisbruikers door zich op chatsites als tienermeisje voor te doen. De man die op een afspraak met zo’n fakemeisje verschijnt wordt in het gunstigste geval aan de politie overgedragen Maar deze klopjacht leidt bijna nooit tot veroordeling van een kindermisbruiker: het bewijs dat de jagers aanleveren is vaak onbruikbaar, zeggen hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket en politiechef Oost-Nederland Oscar Dros, verantwoordelijk voor de portefeuille burgeropsporing

DISCUSSIE OVER GLUURBALKON De raadszaal in Ede is vrouwonvriendelijk, stelt de SGP. Door de glazen tribune kunnen raadsleden te gemakkelijk onder rokjes doorkijken. De partij wil zo spoedig mogelijk budget voor een kuise verbouwing.

De doorzichtige glazen wand in de Edese raadzaal moet vervangen worden voor een vrouwvriendelijk alternatief. Nu kunnen mensen die de raadszaal binnenlopen te gemakkelijk onder te korte rokjes en jurkjes kijken. ,,Onbedenkelijk’’, vindt Nico van der Poel, fractievoorzitter van de SGP Ede.

BIOSCOPEN WEER OPEN Zwembaden, musea, theaters, pretparken en dierentuinen mogen volgende week hoe dan ook weer open. Dat heeft minister-president Mark Rutte vanmiddag nog een keer benadrukt.

De afgelopen dagen steeg het aantal nieuwe coronabesmettingen weer. Volgens de premier heeft dat geen invloed op de beslissing om de coronamaatregelen vanaf woensdag weer te versoepelen. Toen begin deze maand een verzwaring van de maatregelen werd aangekondigd, zei Rutte daarbij dat het strengere regime maar twee weken zou duren. Het kabinet ziet geen aanleiding daar op terug te komen.

NIEUW PROGRAMMA VI Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp werken aan een nieuw programma dat aan het begin van het nieuwe jaar op de buis moet komen.

Het betreft een eenmalig studioprogramma van de heren van Veronica Inside dat breder wordt getrokken dan alleen voetbal. In de uitzending wordt vooruitgekeken naar 2021 en draait het om voorspellingen. Ook het studiopubliek en de kijkers thuis worden erbij betrokken, waarbij de beste voorspeller een geldbedrag kan winnen. De opnames zijn half december en de uitzending staat vooralsnog gepland op 2 januari.

TOEGANG POSBANK BEPERKT Eenrichtingsverkeer en toeritdosering moeten er dit weekend voor zorgen dat bezoekers van de Posbank de coronaregels beter handhaven dan vorig weekend. Wandelaars hielden zich toen niet aan de maximale groepsgrootte van twee personen en handhaafden de anderhalve meter onvoldoende.

Op deze zaterdag en zondag kan gemotoriseerd verkeer de Posbank alleen nog benaderen via de Beekhuizenseweg en de Bovenallee in Velp en de Schietbergseweg in Rheden. De Posbank verlaten kan alleen nog via de Diepesteeg of de Parkweg in De Steeg.

