Nieuws gemist? Marcouch noemt feestvierders ‘idioot en roekeloos’ en Red Team stelt avondklok voor

Een 73-jarige bestuurder van een tandem is dodelijk verongelukt in Winterswijk. De man was, volgens de politie, even daarvoor onwel geworden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance en daar overleden.

De niet-essentiële winkels moeten dicht, er moet een avondklok komen en scholen moeten alleen nog maar online les gaan geven: alleen op die manier kan er een einde komen aan de blijvend hoge besmettingsaantallen. Dat is althans de opvatting van het Red Team, een groep onafhankelijk deskundigen die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de coronamaatregelen.

Bij een steekpartij in een woning in Varsseveld is vanavond een vrouw gewond geraakt. Er is tevens iemand aangehouden. Wat er zich precies in de bovenwoning aan de Dames Jolinkweg in het Achterhoekse dorp heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

Dertien feestvierders hebben een boete gekregen omdat ze zich in een woning in Arnhem bevonden en daar geluidsoverlast veroorzaakten. Na klachten greep de politie in. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch reageert geïrriteerd en spreekt van idioot en roekeloos gedrag.

Quote Ik vraag me af: hoe kun je je zo gedragen? Ahmed Marcouch

Ondanks een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen, kwamen er vandaag weer 5609 positieve tests bij, 1110 meer dan gisteren. In onze regio is de situatie met name zorgwekkend in de gemeenten Veenendaal en West Betuwe. In laatstgenoemde gemeente kwamen er vandaag liefst 50 besmettingen bij, het hoogste aantal ooit.

Thuis, op het werk en op school lopen de meeste mensen een besmetting op, blijkt uit een analyse van de gegevens van het RIVM en de GGD’s over het bron- en contactonderzoek van de laatste zes weken. Alleen: van tweederde van de mensen die een coronabesmettingen hebben opgelopen, is niet bekend wat de besmettingshaard is...

Onafhankelijke onderzoekers gaan kijken wat er mis is gegaan tussen de Tilburgse professor Hans Siebers en de gemeente Arnhem. Dat is de uitkomst van een in allerijl ingelast overleg tussen de professor en wethouder Jan van Dellen.

De Grote Prijs van Bahrein is gewonnen door Lewis Hamilton. Max Verstappen werd tweede en boekte zijn eerste podiumplek in de woestijnstaat. Zijn teamgenoot Alexander Albon eindigde als derde. Maar de race zal het geheugen ingaan als het wonder van Romain Grosjean. De Fransman overleefde een ongekend zware crash. Hij heeft geen ernstige verwondingen opgelopen maar moet de nacht uit voorzorg wel doorbrengen in een ziekenhuis, waar dokters zijn situatie blijven evalueren.

