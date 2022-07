Nieuws Gemist? Mark vindt ‘superleuke’ Kim van Zwarte Cross terug • Baby overlijdt in snikhete auto

LOPERS GEDISKWALIFICEERD | Meerdere Vierdaagse-lopers hebben geprobeerd vals te spelen. Om die reden zijn tijdens de eerste twee etappes tot dusver 23 lopers gediskwalificeerd, zo meldt de organisatie. Het gaat om wandelaars die stukken van het parcours afsneden of trachtten kortere afstanden te wandelen dan waarvoor ze stonden ingeschreven.



HERMAN (90) STAAKT DE STRIJD | Herman Peters (90) uit Tolkamer, de oudste Gelderse deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse, is deze donderdag niet meer van start gegaan. De warmte trok op de eerste wandeldag zo’n zware wissel op hem dat hij besloot het bijltje er bij neer te gooien. Desondanks beleefde hij een ‘onvergetelijk afscheid’.



Op deze tweede wandeldag van de Vierdaagse liepen de wandelaars over de Zevenheuvelenweg. De regen kwam een groot deel van de dag met bakken uit de lucht. Lees hieronder alles terug over de Dag van Groesbeek!

DOLFIJN | De vrouw die is opgepakt omdat ze dinsdag in Zandvoort op een dolfijn probeerde te zitten, wilde het beest nooit pijn doen. Dat zegt haar advocaat. ,,Ze is juist een grote dierenvriend en probeerde het beest te aaien.” De vrouw heeft afgelopen nacht doorgebracht in een politiecel en is vanmiddag na verhoor vrijgelaten.



ZOEKACTIE VELUWEMEER | Een Duits gezin is vanmiddag te water geraakt in het Veluwemeer bij Biddinghuizen. Twee van de gezinsleden, een moeder en haar dochter, zijn uit het water gehaald. De moeder is er slecht aan toe. De vader en een ander kind zijn nog vermist. Dat meldt de Nederlandse Kustwacht. Meerdere hulpdiensten begonnen een grote zoekactie, maar deze werd rond 16.30 uur gestopt en omgezet in een bergingsactie.

A50 TWEE WEKEN DICHT | Rijkswaterstaat waarschuwt voor ernstige verkeershinder op het traject Arnhem-Apeldoorn als volgende maand de A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen zestien dagen lang voor alle verkeer wordt afgesloten. Lees meer.



JONGETJE OVERLIJDT IN SNIKHETE AUTO | In het zuidwesten van Frankrijk is gisteren een jongetje van 14 maanden overleden in de auto van zijn vader. De auto stond geparkeerd bij de fabriek waar de man werkt en was snikheet geworden. Volgens lokale media was de vader vergeten zijn zoontje naar de crèche te brengen.



TOUR BESLIST? | Jonas Vingegaard was in de laatste bergetappe van deze Tour de France de sterkste en pakte de etappe met een solo aankomst. Hij zet daarmee een gigantische stap richting de eindoverwinning.



Er was nog een ander mooi moment tijdens de etappe. Tadej Pogacar staat dan misschien bekend als een goede daler, maar tijdens etappe 18 crashte de Sloveen vol in de berm in de afdaling van de Col de Spandelles. Geletruidrager Jonas Vingegaard had de kans om snel weg te vluchten, maar besloot sportief te zijn en wachtte op zijn grootste concurrent in de Tour de France.



Bekijk hier onze nabeschouwing op etappe 17:

BRUGGEN DICHT | Inwoners van de regio Arnhem en Nijmegen zullen de komende weken de nodige problemen hebben met het oversteken van respectievelijk de Nederrijn en de Waal. In de Gelderse hoofdstad gaat zondag de John Frostbrug dicht voor gemotoriseerd verkeer, drie dagen later volgt in Nijmegen De Oversteek.



AGENT BLIJ MET ‘KNETTERDING’ | Agenten hebben sinds dit jaar de beschikking over een stroomstootwapen. Is de taser een gevaarlijk of geweldig wapen? Allebei, stelt onderzoeker Otto Adang. Lees meer.



CRASH | Nog verbouwereerd en zichtbaar geschrokken kijkt de eigenaar van de woning aan de Rijndijk naar zijn volledig in elkaar gereden auto. Na een wilde politieachtervolging crashten drie verdachten in Hazerswoude-Rijndijk donderdagochtend tegen zijn wagen. Het resultaat is een ravage.

MARK EN KIM OP ZWARTE CROSS | Zal je altijd zien: kom je op een feestje aan de praat met een leuke meid, ben je aan de beurt om drankjes te halen en is zij bij terugkomst foetsie. Het overkwam de 46-jarige Mark uit Aalten op de Zwarte Cross. Maar die was niet voor één gat te vangen. Hij plaatste een advertentie in een weekblad. Met succes.



SINAN CAN | Bedreigingen van moslimextremisten, journalist Sinan Can uit Nijmegen heeft het jaren over zich heen laten komen. Maar nu is de grens bereikt. Hij meldt zich bezorgd bij de autoriteiten en vraagt zich af: hoe ver moet hij nog gaan met zijn werk?



VERKOELING VOOR DIEREN | De afgelopen dagen was het warm. Ook komend weekend lopen de temperaturen weer flink op. Bij extreme temperaturen zit het mensendier het liefst binnen met de gordijnen dicht en de airco aan. Dat wil zeggen als de mens niet de Vierdaagse gaat lopen of vieren. Maar wat doen dieren? Die pakken dat heel slim aan.

