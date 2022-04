Nieuws Gemist? Massale vechtpartij na ruzie tussen vader en zoon, horrorblessure in Engeland

AGENTEN GEWOND DOOR MASSALE VECHTPARTIJ | Bij een massale vechtpartij op de Markt in Tiel zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere agenten gewond geraakt. Een van de agenten werd in de rug geschopt. Uiteindelijk werden vier vechtersbazen ingerekend.



800 EURO VOOR SIL BLIJKT FOUTJE | Opluchting bij Sil van Noordennen (25) uit Harderwijk toen hij vorige week zijn bankrekening bekeek: 800 euro extra om de oplopende energiekosten te drukken. Een welkome aanvulling op zijn bijstandsuitkering, maar hij blijkt door de gemeente blij gemaakt met een dode mus. Lees het verhaal.



STEEKPARTIJ IN ARNHEM | Een 50-jarige man uit Arnhem is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij in zijn woonplaats. ,,Hij kwam bloedend het café binnen strompelen”, vertelt barvrouw Dina van der Vreede. Lees het verhaal en bekijk de video.

OEKRAÏNE-UPDATE | Het ultimatum voor de Oekraïense troepen in Marioepol is verstreken. Ze hadden tot 13.00 uur Nederlandse tijd om zich over te geven, maar ‘overgave is geen optie’, aldus een soldaat in de staalfabriek die als laatste fort geldt in de belegerde stad. Lees bij over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.



PRIJZEN BLIJVEN STIJGEN | De oorlog in Oekraïne zorgt wereldwijd voor economische schade. Maar de grootste klap is voor Oekraïne zelf. Voor de Europese Unie is de ellende ook nog lang niet voorbij, waarschuwt de Rabobank. Nu zijn het vooral de hoge prijzen voor olie, gas en kolen en de hoge graanprijzen die ons raken. Maar er staat nog een hele trits andere prijsverhogingen aan te komen.



DÉ VULVA BESTAAT NIET | Dé vulva bestaat niet. Er zijn symmetrisch gevormde, maar ook uitbundig wilde. De Nijmeegse kunstenares Jannie Benthem weet er alles van, want ze maakte tientallen afgietsels van échte schaamlippen. Lees hier meer.



JONGE MAN (21) EN MEISJE VAN 16 OVERLIJDEN BIJ ONGELUK | Bij een ernstig auto-ongeluk in de buurt van Havelte, ten noorden van Meppel, zijn twee doden en drie gewonden gevallen, waarvan er twee ernstig aan toe zijn. De twee dodelijk slachtoffers zijn een 21-jarige man uit Westerveld en een 16 jarig meisje uit De Wolden.

PAASDRUKTE | Het mag weer en Nederland doet het volop: genieten van de zonnige paasdagen. Op de wegen naar Scheveningen was het zelfs zo druk dat de gemeente opriep niet meer met de auto te komen. Lees meer.



LAMMETJES POPULAIR | Twee lange coronajaren mochten er geen pasgeboren lammetjes geaaid en geknuffeld worden bij de schaapskooi in de Staatsbossen van Sint Anthonis. Deze fraaie paaszondag mocht het eindelijk weer. Tot vreugde van bijna 1500 bezoekers, een recordaantal.



FEEST VOOR DE APEN | Eieren zoeken hoort bij Pasen. Ook de dieren in Ouwehands Dierenpark vonden vanmorgen bijzondere eieren in hun verblijf. Lees meer en bekijk de beelden.

DE MOOISTE VAN VAN BAARLE | Dylan van Baarle heeft op indrukwekkende wijze Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. De Nederlander was op een chaotische dag de sterkste man en plaatste op het perfecte moment een versnelling die niemand kon volgen. „Ongelofelijk. Ik kon het niet geloven toen ik de velodrome op kwam.’’



ZOONS VAN WERELDKAMPIOENE RUIKEN DE TITEL | De kans is groot dat de broers Stan en Guido de Winter binnenkort het titelfeest met FC Bergh vieren. De unieke prestaties van hun moeder Irma zullen ze echter nooit benaderen; zij werd ooit wereldkampioene. Lees meer.



BEKERFINALE | PSV heeft voor het eerst sinds 2012 de KNVB-beker gewonnen. Kort voor rust leek Noussair Mazraoui de 0-2 te maken namens Ajax, maar zijn goal werd afgekeurd. Door doelpunten van Erick Gutiérrez en Cody Gakpo draaide PSV de finale in de eerste vijf minuten na rust volledig om.



WOUT SCOORT, HORRORBLESSURE VOOR TEAMGENOOT | Wout Weghorst heeft in het London Stadium het 1000ste Nederlandse doelpunt in de Premier League gemaakt. Op bezoek bij West Ham United (1-1) zette hij Burnley met een kopbal op een 0-1 voorsprong. Dit gebeurde kort nadat zijn teamgenoot Ashley Westwood met een horrorblessure van het veld was getild. Lees meer en bekijk de samenvatting.

