Nieuws gemist? Max Verstappen aan de bak in Barcelona en burgemeester Doetinchem not amused door uitspraak Geert Wilders

NOODWEER In Limburg hebben zware onweersbuien vanmiddag tot grote schade en veel overlast geleid. Het noodweer was vooral hevig in de voormalige westelijke mijnstreek rond Geleen, waar de hulpdiensten overstelpt werden met honderden meldingen.

SCHUTTING MET GROTE GEVOLGEN Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Maresa Jacobse (35) uit Alkmaar, die ‘per ongeluk’ voor 1000 euro een schutting van 15 meter kocht.

TERRORISME Een groep Eindhovense terrorismeverdachten komt volgende week (voorlopig) vrij. Zeer opmerkelijk, want ze worden verdacht van het voorbereiden van aanslagen, mogelijk op politici. Of was er juist weinig aan de hand? ,,Deze zaak is voer voor debat, de angst voor moslims leek de rechtszaal binnengeslopen.”

In door de politie afgeluisterde gesprekken van de verdachten spraken ze over het ‘door de kop schieten’ van PVV-leider Wilders of het ‘poppen’ van premier Rutte.

VERMIST MEISJE (13) TERECHT De politie was een week lang op zoek naar een 13-jarig meisje uit Oosterbeek. Ze zou voor het laatst gezien zijn in de omgeving van Rotterdam. De politie meldt vrijdag dat het meisje in goede gezondheid is gevonden.

VERSTAPPEN Max Verstappen is het GP-weekend in Barcelona begonnen met de derde tijd. In zijn snelste ronde kreeg de wereldkampioen te maken met verkeer, waardoor hij uiteindelijk drie tienden toegaf op Charles Leclerc (1.20,164 om 1.19,828 van de Monegask). ‘Young driver’ Nyck de Vries debuteerde in de Formule 1 met P18.

#NIETSJIEK ‘#nietsjiek’. Dat is het commentaar op Twitter van Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, op een uitspraak van Geert Wilders, donderdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over het sms-gedrag van Mark Rutte.

,,Een totaal ongeloofwaardig verhaal”, zei Wilders tijdens het debat, waarin hij minister-president Rutte ervan langs gaf tijdens het debat over het al dan niet archiveren van berichten op de telefoon. ,,U bent toch niet de burgemeester van Doetinchem?”

ROUW Het 140-jarig jubileum van schoenenzaak Durlinger gaat niet door. Vanwege de dood van de 19-jarige Xavier Durlinger gaan de festiviteiten niet niet door. Dat meldt 1Limburg.

De 19-jarige Xavier, zoon van de eigenaar, is donderdagmiddag rond 11.30 uur dood gevonden in een bosperceel bij de Kollenberg in Sittard. Sinds woensdagavond 11 mei was de tiener vermist. Die avond is hij rond 22.30 uur voor het laatst gezien in het centrum van Sittard. Er is mogelijk sprake van een misdrijf.

A73 DICHT Verkeer dat dit weekend over de A73 richting het zuiden wil, moet rekening houden met omleidingen. De snelweg tussen knooppunt Rijkevoort en afrit (7) Vierlingsbeek gaat vrijdagavond om 21.00 uur op slot. Maandagochtend om 05.00 uur gaat dit deel van de A73 in de rijrichting Venlo weer open voor verkeer.