Nieuws gemist? Max Verstappen start op Zandvoort van pole position • Ravage door ongeval in Arnhem

NIEUWE AFLEVERING PODCAST APPIE | Deze zaterdag lanceerden De Gelderlander en het AD een nieuwe aflevering van de podcast Appie, aflevering 4. Met daarin centraal: de paniek die ook in hoogste justitiekringen ontstond over de gruwelijke supermarktmoorden die Oosterbeek in 1990 opschrikten.

LUPINEBOON KOMT OP | Goed nieuws voor de zo geplaagde agrarische sector. Het perspectief voor telers van eiwitrijke gewassen als lupinebonen en veldbonen is dankzij Producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland een stuk zonniger en zekerder dan voorheen. En het milieu profiteert mee.

Volledig scherm Max Verstappen is de snelste bij de kwalificatie op het circuit van Zandvoort. © Pro Shots / Kay int Veen

WIJK ‘GAAT KAPOT’ AAN OVERLASTGEVENDE BUURMAN | Diep in de nacht gebrul dat door merg en been gaat. Urenlang. Roep- en scheldpartijen, ook meestal in de nacht, en bedreiging van omwonenden. Bewoners van het wijkje Jeruzalem in Amersfoort worden al maanden geterroriseerd door een verslaafde buurtgenoot. De politie en de woningbouwvereniging treden in hun ogen veel te slap op.

RAVAGE DOOR ONGEVAL IN ARNHEM | Op de Boulevard Heuvelink in Arnhem heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De bestuurder reed tegen een muur, waarbij de auto op zijn kop belandde. De ravage op straat was groot. Twee personen zijn met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis.

JACKPOT OP DE WONINGMARKT | Verslaggever Stefan ten Teije verkocht zijn kleine appartement, maakte veel winst en liet een prachtige nieuwe woning in Nijmegen bouwen. Het voelt ongemakkelijk, want hij zegt te profiteren van een ‘oneerlijk en onhoudbaar’ systeem.

Volledig scherm Stefan ten Teije © Fotobewerking Mark Reijntjens, foto's Koen Verheijden

2000 KILO ILLEGALE TABAK AANGETROFFEN IN WEKEROM | In een pand aan de Roekelseweg in Wekerom is vrijdagavond zo’n 2000 kilo illegale shisha-tabak aangetroffen. Ook heeft de politie ‘diverse goederen’ gevonden die worden gebruikt voor de productie van waterpijptabak. Alle gevonden spullen zijn door de politie in beslaggenomen.

Volledig scherm Het pand waar de grote hoeveelheid tabak werd aangetroffen. © Politie

LEES TERUG: ZO VERLIEP DE 75STE AIRBORNE WANDELTOCHT | Vandaag werd in Oosterbeek de 75ste Airborne Wandeltocht gelopen. De Gelderlander hield de hele dag een liveblog bij en zette alle gebeurtenissen op een rijtje. Lees het hier nog eens terug.

GEEN RIJBEWIJS, DRANK OP ÉN HARDDRUGS BIJ ZICH | Een 45-jarige man uit Opheusden is zaterdag opgepakt door de politie vanwege een reeks aan overtredingen en misdrijven. De man werd in zijn auto gestopt door agenten tussen Kesteren en Lienden. Bij verder onderzoek vonden de agenten ook nog eens 70 gram amfetamine, ook wel speed genoemd. De politie heeft de man aangehouden en in de cel gezet.

LEKKER, ZO'N GPS-TRACKER | Een supersnelle inzet van twee agenten heeft er vrijdagavond voor gezorgd dat een Nijmeegse vrouw haar gestolen fiets kort na de diefstal heeft teruggekregen. Bij die inzet is de fietsendief die een tas vol inbrekersgereedschap bij zich had aangehouden.

