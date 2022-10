Nieuws gemist? Max Verstappen wereldkampioen • Slachthuis in de problemen • Boom beukt huis in

MAX VERSTAPPEN OPNIEUW WERELDKAMPIOEN | Max Verstappen heeft zijn tweede wereldtitel binnen. De Nederlander won een chaotische, regenachtige race in Japan terwijl Charles Leclerc zijn tweede plaats door een bestraft slippertje af moest staan aan Sergio Pérez. Zijn waanzinnige seizoen is daarmee op een prachtig moment bekroond.

INFRAROODPANELEN HÉT ALTERNATIEF? | Alsof het niets kost. Zo rap gaan aan de Lehmweg in Emmerik de infraroodpanelen over de toonbank. Bijna zonder uitzondering verdwijnen ze in de kofferbak van Nederlanders, op zoek naar een goedkoop alternatief voor het almaar duurder wordende gas.

VASTE GAST VERSLIKTE ZICH IN STEAK EN STIERF | Even voor 20.30 uur vrijdagavond ging het mis in Bistro Le Steak in Berg en Dal. Een vaste gast verslikte zich in zijn steak en stierf. ,,Ik wilde eigenlijk niet open gaan”, zegt kersverse eigenaar van het steakrestaurant aan de Zevenheuvelenweg Murat Yürekli. Het is the day after. ,,Maar iedereen zei: ‘Je moet doorgaan’. Het incident neem je ook niet weg door dicht te blijven.”

VOLKSWAGEN POLO GAAT IN VLAMMEN OP | Aan de Postjesweg in Wageningen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een autobrand gewoed. De oorzaak is onbekend, de politie deed onderzoek.

LOTING VOOR EK-KWALIFICATIE | Nederland heeft het niet getroffen bij de loting voor het Europees kampioenschap van 2024 in Duitsland. In Frankfurt werd Oranje gekoppeld aan onder meer Frankrijk, Ierland en Griekenland. De eerste twee landen in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De laatste drie tickets voor het toernooi worden verdeeld in play-offs.

MAARTEN VERLOOR ZWANGERE VROUW MAAR VOND OPNIEUW GELUK | Zelden was de lijn tussen leven en dood zo dun. Hoogzwanger overlijdt de vrouw van Maarten Kruijt plots. Voordat haar lichaam is bedekt met een laken, wordt het kindje gehaald met een keizersnede en met twee vingers gereanimeerd. Over die bizarre dag, waarop hij vader én weduwnaar werd.

Volledig scherm Maarten Kruijt met zijn kinderen. © Arie Kievit

RICO VERHOEVEN LOVEND OVER BADR, MAAR BOOS OP ALISTAIR | Niet Badr Hari of Alistair Overeem meldde zich vannacht als eerste bij de media na Collision 4 in de Gelredome, nee, Rico Verhoeven nam het woord voordat Overeem arriveerde. Hij bekritiseerde de winnaar van het hoofdgevecht en had juist lovende woorden over de loopbaan van Hari, die lijkt te stoppen met kickboksen.

ZEVENAARS SLACHTHUIS IN DE PROBLEMEN | Slachterij Compaxo in Zevenaar kan voorlopig de grote uitbreiding naast het huidige pand niet gebruiken, doordat inspectiedienst NVWA geen dierenartsen en assistenten kan inzetten voor inspecties en vleeskeuringen.

ZO SNEL MOGELIJK EEN BOOMSTAM DOORHAKKEN | Gespannen gezichten bij de bielemannen (en vrouwen) van 16 Gelderse schutterijen in Greffelkamp zaterdag. Daar vond het bielemannentreffen van de Gelderse schuttersfederatie Sint Hubertus plaats. Wie mag zich de beste bieleman van Gelderland noemen?

BOOM BEUKT HUIS IN | De schade is gigantisch. Nadat de gemeente Berkelland de kapvergunning voor twee beuken weigerde, waaiden de reuzen om. Half op het huis van Jan Harmsen. „Ik had wel dood kunnen zijn!”

NEC MOET SNEL LEREN AANVALLEN | Het spel van NEC blijft ver achter bij de ambities. Trainer Rogier Meijer moet na het pijnlijke 1-1-gelijkspel tegen Excelsior snel een oplossing vinden voor de aanvallende onmacht.

87 JAAR EN BLIJVEN FLUITEN | Wie geregeld in Lunteren voetbalde, kent hem hoogstwaarschijnlijk. Klaas van de Pol (87) fluit al 65 jaar zijn wedstrijdjes bij de plaatselijke club. ,,Ik wil er elke zaterdagmiddag samen met die kerels op het veld een leuke pot van maken, dat is mijn drijfveer.”