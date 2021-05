Nieuws gemist? Máxima ontroerd door scholieren en Robbe (18) geëlektrocuteerd in chocoladefabriek

VERSOEPELINGEN Het kabinet zet de tweede stap in het openingsplan op woensdag 19 mei. We kunnen vanaf volgende week waarschijnlijk weer naar pretparken, dierentuinen en langer naar het terras. Ook is sporten weer meer mogelijk. Voorwaarde is wel dat het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames de maandag ervoor verder zijn gedaald. Lees hier alles over de versoepelingen.

MÁXIMA BIJNA JARIG Natuurlijk zou koningin Máxima haar 50ste verjaardag, maandag, met een grotere groep vrienden en familie willen vieren. Maar, zo zei ze vanmiddag in Keukenhof, dat gaat niet door. ,,Het zijn geen tijden om het te vieren, we wachten op betere tijden’’, liet ze weten in een interview. Tijdens een bezoek aan het openluchttheater Cabrio in de bossen bij Soest moest de koningin vandaag op zoek naar zakdoekjes in haar tasje. Ze kon haar tranen niet bedwingen tijdens een felicitatiefilmpje van scholieren.

Volledig scherm Koningin Maxima in de Keukenhof in Lisse. © Brunopress

OPLICHTING Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 19-jarige man uit Veenendaal een celstraf geëist van drie jaar. Hij wordt ervan verdacht zeker acht mensen te hebben opgelicht door hen met valse brieven en telefoontjes te bewegen hun pincode en bankpas af te geven. Hiermee wist de man duizenden euro’s buit te maken.

WOEDE OM MAAIEN OP GRASVELD Hoe is het mogelijk dat in Nijmegen opnieuw zonder enige schroom door de gemeente alle bloeiende bloemen weggemaaid worden in grasvelden en bermen? Terwijl al diverse keren aan de voltallige gemeenteraad is toegezegd dat bloemen mogen blijven staan tot september? Raadsleden in Nijmegen zijn er boos over. ‘Moeten we wethouder Velthuis zelf van zijn zitmaaier afhalen?’

Volledig scherm Het veld met bloeiende bloemen, met rechts de grasmaaier die er een eind aan maakt. © Rosalie Thomassen

DODE DOOR ELEKTROCUTIE Als alles was gelopen zoals gepland, dan had Robbe Vandecasteele (18) woensdag de laatste dag van zijn drie weken durende stage gedraaid in chocoladefabriek Baronie in het Belgische Veurne. Het liep niet zoals gepland. Gisteravond, vlak voor zijn dienst erop zat, werd de laatstejaarsscholier elektrotechnieken tijdens zijn werk geëlektrocuteerd. De jongen, die droomde van een toekomst als computerprogrammeur, was op slag dood.

Volledig scherm Robbe © HLN

UBER-TAXI Wat een rustig eerste ritje met een Uber-taxi van Arnhem naar Nijmegen had moeten worden, werd een confrontatie met boze chauffeurs. De auto waarin verslaggever Linda Pol zat, werd in Nijmegen aangevallen.,,Jij rijdt voor Uber? Rij maar heel snel door!”

FEESTAARDVARKEN Het iconische feestaardvarken verdwijnt in juni van zijn plek in het Bartokpark in de Arnhemse binnenstad. Bijna acht jaar nadat het dier op deze plek was neergelegd door Burgers’ Zoo gaat het volgende maand naar een onderhoudslocatie in het dierenpark. Het werk van de Arnhemse kunstenaar Florentijn Hofman krijgt een opknapbeurt en onderwijl gaan gemeente en dierenpark op zoek naar een nieuwe locatie in de stad.

Volledig scherm Het Feestaardvarken. © Gerard Burgers