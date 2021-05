Nieuws Gemist? Meer wildaanrijdingen in Gelderland en verbijstering over een mobiele shishalounge op de Waalkade

NEC IS DOOR NAAR DE FINALE | NEC heeft een eredivisieticket voor het grijpen. Met de 3-0 overwinning op Roda JC in eigen stadion bereikte de nummer zeven (!) van de eerste divisie donderdagavond de finale van de play-offs.

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

DUIZEND DIEREN OP DE MOTORKAP | Wildaanrijdingen met een ree of een wild zwijn nemen hand over hand toe. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat er in 2020 8603 botsingen met een wild dier waren. Ruim een op de zeven aanrijdingen vond plaats in Gelderland. Woensdagavond ging het weer mis, op de N224 bij Ede.

SHISHALOUNGE IN VRACHTWAGEN OP WAALKADE | Nijmeegse politiek reageert verbijsterd op de shishalounge in een vrachtwagen die afgelopen weekend was opgetuigd ter hoogte van het Labyrinth. Het is sowieso al een tijd onrustig in die hoek van de kade, constateren de partijen. Jongeren, veelal van buiten de stad, komen in auto’s samen op de parkeervakken, zorgen voor overlast en intimideren soms buurtbewoners.

WEER MINDER CORONAPATIËNTEN IN HET ZIEKENHUIS | Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw fors gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1899 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 103 minder dan op woensdag en 250 minder dan op dinsdag. Het is het laagste aantal opgenomen patiënten sinds 13 maart.

PRIVÉKLINIEKEN MOETEN ZIEKENHUIZEN GAAN HELPEN | Niet alleen ziekenhuizen, maar ook zelfstandige klinieken moeten gaan helpen om de ruim 140.000 uitgestelde operaties in te halen. En de verdeling van die achterstallige zorg moet geregeld gaan worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de instantie die toezicht houdt op het zorgaanbod en zorgverzekeraars.

Volledig scherm Ziekenhuizen als het Nijmeegse CWZ moeten veel reguliere zorg uitstellen in verband met corona. © Paul Rapp © Paul Rapp

STAATSWIET UIT DE BETUWE | Een grote legale wietteler strijkt waarschijnlijk neer in de Betuwe. Een bedrijf dat een vergunning van de rijksoverheid krijgt, heeft het oog laten vallen op Lingewaard. Die gemeente gaat akkoord.

BRAM FIETSTE HEEL NEDERLAND DOOR | Een man, een fiets, 12 jaar, 25.549 kilometer en 3075 plaatsen. Het zijn de belangrijkste statistieken van het bijzondere verhaal van Bram Witvliet (29) uit Nijmegen. Hij heeft álle dorpen, gehuchten en steden in Nederland aangedaan, en daarmee liefst 6000 euro opgehaald voor goede doelen. ,,Het is volbracht. Amen.”

Volledig scherm Bram Witvliet fietste alle dorpen en steden van Nederland af © Paul Rapp

TIEL KRIJGT VEGAN KAPSALON | En nee, daarmee bedoelen we niet de vette hap. Rivierenland is sinds begin mei een kapsalon rijker: Haarsalon 12 in hartje Tiel. Niet ‘de zoveelste salon’, maar eentje die zich onderscheidt door louter met vegan-producten te werken.