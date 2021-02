Nieuws gemist? Meerdere gewonden door sneeuw- en ijspret; politiehonden uitgehongerd terug na inbeslagname

Meerdere gewonden door sneeuw- en ijspret. Een schaatsster is vrijdagmiddag hard onderuit gegaan op het aan de Veerweg in Ingen. Daarbij werd een mobiel medisch team ingevlogen met een traumahelikopter. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. In Arnhem schakelde de ambulancedienst vrijdagmiddag de hulp in van de brandweer om een gewonde jonge vrouw uit het besneeuwde Sonsbeekpark te krijgen.

Het coronavirus lijkt uit tal van gemeenten nagenoeg verdwenen. Rozendaal heeft al een week lang nul besmettingen, maar ook in Renkum zijn er weinig: omgerekend zijn in een week maar 25 op de 100.000 inwoners besmet, wat bijzonder weinig is. Het RIVM meldde voor vandaag wel 10 nieuwe overlijdens aan corona in onze regio.

Politiehonden uitgehongerd terug na inbeslagname door justitie. De Achterhoekers die vorige week voor de rechter stonden wegens dierenmishandeling, hebben naar eigen zeggen hun hond broodmager teruggekregen van justitie. Een hond mist bovendien een stuk staart en een stuk tand. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, verantwoordelijk voor de zorg van dieren die in beslag zijn genomen, stelt een onderzoek in. De officier van justitie heeft de zaak bij deze rijksdienst aangekaart. ,,We schrokken ons lam, zo mager als de hond was, schuw, teruggetrokken en bleu.”

De doodzieke Peter kreeg een rijdend eerbetoon met meer dan veertig voertuigen. Wat kun je doen voor een ongeneeslijk zieke man die nog maar relatief kort te leven heeft? Op zijn 50ste verjaardag wordt Peter Tiemessen uit Loerbeek verrast met een optocht van veertig tot vijftig versierde voertuigen langs zijn huis aan de Doetinchemseweg. Hij ziet Abraham, maar weet ook dat hij niet oud zal worden.

Een bewoner van een zorginstelling in Groesbeek is overleden aan brandwonden. Medewerkers en directie van zorgorganisatie ZZG zorggroep zijn geschokt door het overlijden van een bejaarde bewoner van woonzorgcomplex De Kloostertuin in Groesbeek. De man kwam om het leven nadat zijn kleren in zijn appartement in brand vlogen. ,,Dit is afschuwelijk. Iedereen is erg aangeslagen.”

Gevangenisstraf geëist tegen een 57-jarige vrachtwagenchauffeur. De man uit Ter Apel, die in oktober 2019 op de A73 bij Wijchen op een file inreed met fatale gevolgen, hoorde vrijdag een gevangenisstraf van een half jaar tegen zich eisen. Een 62-jarige man uit Malden kwam bij het ongeluk om het leven. ,,Je hebt mijn vader van me afgenomen. Wat was je in hemelsnaam aan het doen?”, vroeg de dochter van de omgekomen Maldenaar hem op de rechtbank in Arnhem in wanhoop.

Zure reacties na hard werk van sneeuwschuivers. Wat moet een sneeuwschuiver allemaal verwerken? Sneeuw, sneeuw, ijs, nog meer sneeuw en: zure reacties. Tegen beter weten in probeerde Wouter Schonhoven Gennep sneeuwvrij te maken. Dat viel niet mee. Na dagen bikkelen viel sneeuwschuiver Wouter op de bank in slaap; de volgende ochtend las hij de reacties.

