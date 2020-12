Nieuws gemist? Meisje (12) overlijdt door aardbeving en volwassen mannen scoren kindervuurwerk

KINDERVUURWERK | De jaarwisseling staat voor de deur en vuurwerk is er dit jaar niet bij. Hoewel? Misschien ben jij een volwassene die nog wat zogenoemd kindervuurwerk heeft gescoord bij de Jumbo in Huissen. Je was niet de enige. ,,Het succes is overweldigend’’, zegt eigenaar Martin Reuselaars.



Over vuurwerk gesproken: je hond uitlaten is dezer dagen voor velen een moeizame opgave. Er is geen afvalbak te vinden waar je de uitwerpselen van je viervoeter in kwijt kunt. Gemeenten hebben ze verwijderd uit angst voor vandalisme. Wat nu? ,,De meeste mensen leggen het hier neer, denk ik.’’



CORONA-UPDATE | Er is helaas ook vandaag niet heel veel positiefs te melden over de pandemie. Het aantal opgenomen patiënten in de ziekenhuizen ging door de grens van 2000 personen, dat is meer dan tijdens de laatste piek vorige maand. In een week tijd werden in deze regio 60 doden gemeld door corona. Wel daalt het aantal nieuwe besmettingen licht.



Een deel van het kabinet wordt morgen bijgepraat over de nieuwe, vermoedelijk zeer besmettelijke, coronavariant uit Engeland. Deze week worden geen strengere maatregelen verwacht.



HOUD VOL | Verschillende groepen voor wie de maatregelen lang duren, kregen vandaag een oppepper. Zo verraste voetbalclub DVOV uit Velp de al weken stilzittende amateurvoetballers in de regio met een geweldige ‘motiviatie-video onder het motto ‘houd vol.., ons voetbal komt terug’. Ook jongeren in Arnhem kregen een persoonlijke boodschap van bekende stadgenoten en burgemeester Ahmed Marcouch.