Nieuws gemist? MH17-verdachten veroordeeld • Gezinsdrama Cuijk • Verstappen bijt van zich af

MH17-VERDACHTEN VEROORDEELD | Drie van de vier verdachten in het MH17-strafproces zijn veroordeeld tot levenslange celstraffen. Rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en commandant Leonid Chartsjenko zijn verantwoordelijk voor het opzettelijk neerschieten van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne op 17 juli 2014 en de moord op 298 inzittenden. Lees hier het artikel en de reacties op de uitspraak.

VERDACHTEN EXPLOSIE BLIJVEN ZITTEN | Twee jongens van 16 en 17 jaar, die verdacht worden van veroorzaken van een explosie bij een woning in Haaften, blijven de komende twee weken vastzitten. De rechter-commissaris heeft donderdag hun voorarrest verlengd, zo laat de rechtbank in Arnhem weten.

MOGELIJK GEZINSDRAMA CUIJK | Een ouder stel is woensdagavond om het leven gekomen in hun woning aan het Korhoenderveld in Cuijk. De politie heeft de volgende dag bekend gemaakt dat er geen aanwijzingen zijn dat een ‘derde partij’ bij hun dood betrokken is.

HEB JIJ STOOKSCHAAMTE ? | Veel mensen kijken momenteel ’s avonds van onder een dekentje op de bank televisie, om energie te besparen: dat hoeft de verwarming niet aan. Maar wat doe je als je bezoek krijgt? Draai je de thermostaat dan wél omhoog? En heb je het daar dan over met je gasten?

ZIEKENHUIS DOETINCHEM BOOS OP MINISTER | Ernstige traumapatiënten moeten niet in regionale ziekenhuizen opgevangen worden, vindt minister Ernst Kuipers (D66). Dat advies valt niet goed in de Achterhoek. Ook een Spoedeisende Hulp (SEH) openhouden puur vanwege een zo’n korte mogelijk aanrijtijd, zoals nu vaak gebeurt, is volgens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verkeerd.

VERSTAPPEN BIJT VAN ZICH AF | Een week na het negeren van de teamorders in Brazilië gaf Max Verstappen toe dat ze bij Red Bull Racing beter en opener moeten communiceren. Maar de gigantische lading haat die hij en zijn naasten via de (sociale) media over zich heen kregen, gaat de Limburger veel te ver. ,,Als je het niet met me eens bent, prima. Maar kom niet aan mijn familie.” De laatste Formule 1-race van dit jaar in Abu Dhabi wordt de eerste na de onenigheid tussen Max Verstappen en Sergio Pérez in Brazilië.

ACTEUR THIJS RÖMER AANGEKLAAGD | Het Openbaar Ministerie (OM) gaat acteur Thijs Römer (44) strafrechtelijk vervolgen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag met drie minderjarige meisjes. Het zou gaan om online contact. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM. Het arrondissementsparket Noord-Nederland laat weten dat er drie aangiftes tegen Römer liggen.

PIM EN REIN, WAT EEN HELDEN | De Doetinchemse scholieren Pim en Rein (beiden 12) haalden met een landelijke kortebroekenactie al meer dan 300.000 euro op voor onderzoek naar kinderkanker. Vanwege hun bijzondere actie werden ze genomineerd voor de Nationale Kinderprijs. Die wonnen ze niet, maar alleen al dat ze meededen was voor de Doetinchemse vrienden een bijzondere ervaring.

Volledig scherm Pim en Rein aan het begin van hun campagne bij De Graafschap in Doetinchem. © theo kock persfotografie

OPFLEURKASTJE VOOR ARME GEZINNEN | Het is een fenomeen in opkomst: het buurtkastje, een soort mini-bibliotheek voor alledaagse boodschappen. In Beuningen bedacht Anne-Fleur (11) er ook één: het opfleurkastje. Het idee is zo eigentijds en universeel dat het kon ontstaan in zowel een universiteitsstad in Arkansas (VS), als in de kelder van een boerderij in Weurt.

KETTINGZAAG IN DEUR TELEFOONWINKEL | In een telefoonwinkel aan het Julianaplein in Beuningen is woensdagnacht brand uitgebroken. Een aantal buren moest vanwege de brand tijdelijk hun huis verlaten. De brand werd om 22.19 gemeld bij de brandweer: toen deze bij het Julianaplein aankwam werd duidelijk dat de achterkant van de winkel in brand stond.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.