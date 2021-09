Nieuws gemist? Michiel en Gijs hielpen hun vader sterven en zo was eerste dag zonder 1,5 meter afstand

REACTIES De invoering van het coronatoegangsbewijs zorgt ervoor dat horecaondernemers heel wat over zich heen krijgen. Zo werden ze bij SuSu in Harmelen beticht van discriminatie en verdeeldheid zaaien. Bij Koninklijke Horeca Nederland kennen ze de extreme reacties. ,,Het gaat om een kleine groep fanatiekelingen die op deze manier alle horeca langsgaat.”

MAN VALT VROUWEN AAN In de omgeving van een park in Deventer en de daar gelegen sportvelden zocht de politie een man die vanmorgen in ieder geval twee vrouwen heeft aangevallen. Eén vrouw was daar aan het sporten toen ze werd overvallen door de man. Zij raakte gewond aan haar oog en zag er gehavend uit.

Volledig scherm News United / Rens Hulman © News United / Rens Hulman

STEEKINCIDENT De 29-jarige Almeloër die zaterdagmorgen bij een inval in zijn woning door de politie werd opgepakt, is een bekende van politie en justitie. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident dat een 54-jarige plaatsgenoot het leven kostte.

FORMULE 1 Max Verstappen heeft zich nauwelijks ingespannen tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Rusland in Sotsji. De Formule 1-coureur van Red Bull reed in de eerste sessie (Q1) een ronde zonder een tijd te noteren en parkeerde zijn auto vervolgens in de garage.

Volledig scherm Max Verstappen © AFP

EXPLOSIES LA PALMA De luchthaven op het Canarische Eiland La Palma is gesloten vanwege de steeds heftiger wordende explosies en aswolken rond de vulkaan Cumbre Vieja. De Spaanse autoriteiten lieten het gisteren nog aan de luchtvaartmaatschappijen zelf over om een besluit te nemen, maar heeft nu besloten dat er geen vluchten meer uitgevoerd mogen worden.

MONA KEIJZER Staatssecretaris Mona Keijzer is uit het kabinet gezet. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte vanmiddag bekendgemaakt. Aanleiding voor het vertrek zijn de uitspraken vanochtend in De Telegraaf. Keijzer uitte daarin harde kritiek op het coronatoegangsbewijs, dat vanaf vandaag verplicht is in onder meer horeca en theaters. Die maatregel is volgens haar ‘eigenlijk niet uit te leggen’.

Volledig scherm Mona Keijzer © ANP

ZO IS EERSTE DAGJE STAD ZONDER REGELS De jaarwisseling, sinterklaas en Bevrijdingsdag ineen. Zo, dachten we bij het begin van corona, zou de dag voelen dat we weer zonder ‘1,5 meter’ mochten leven. Nu het zover is, lijkt van een feestsfeer in Nijmegen echter geen sprake.

HULP BIJ STERVEN Floor Haak uit Vrouwenpolder wist het zeker: hij wilde sterven. Hij vroeg zijn zonen om hem daarbij te helpen. Michiel verzorgde zijn vader, dertien dagen lang, tot het moment daar was. Gijs filmde alles, voor een aangrijpende documentaire. ,,Voor onze vader was dit een uitkomst, maar voor ons was het ook heel bijzonder.”