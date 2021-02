Nieuws gemist? Middelbare scholen gaan weer open en bijna 1200 NEC-fans op de tribune

CATSHUIS | Scholieren op de middelbare school kunnen vanaf volgende week weer naar de les. Dat heeft het kabinet besproken tijdens een overleg op het Catshuis. Bijna alle andere coronamaatregelen zullen echter worden verlengd na 2 maart, inclusief de avondklok.

RECORD | Op meerdere plaatsen is vanmiddag een temperatuur gemeten van 17,2 graden. Nog nooit eerder werd zo’n hoge temperatuur geregistreerd in Nederland op 21 februari. Het oude record stamt uit 1949. En hoe vaak de boodschap ook werd verkondigd niet met zijn allen dezelfde plek op te zoeken, bleven mensen in dit warme weekend massaal de favoriete hotspots bezoeken. In Arnhem en omgeving was dat niet anders.

MOTORRIJDER | Een 53-jarige motorrijder uit Ruurlo is bij een verkeersongeval in Laren (Gelderland) om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde op kruising Rossweg met de Rengersweg - N322.

VITESSE | Vitesse heeft de kans op een stunt in Eindhoven laten liggen. De Arnhemse club verzuimde de vreemde keuzes van PSV-coach Roger Schmidt in de kraker van de eredivisie af te straffen. Na rust maakte de Brabantse club het verschil via de invallers Donyell Malen en Mario Götze: 3-1.

TESTDUEL | De Graafschap heeft tegen NEC zijn zevende overwinning op rij geboekt. Met de 1-2 in de Gelderse clash - met 1.153 NEC-fans op de tribune - blijft de Doetinchemse eerstedivisionist op promotiekoers. Publiek en spelers genoten. ,,Zelfs toen ik werd uitgejouwd.”

OOSTERBEEK | Bij een poging tot aanhouding in een bedrijfspand aan de Utrechtseweg in Oosterbeek zijn schoten gelost. Een 22-jarige verdachte kon na hevig verzet worden aangehouden. Er werden zeker zeven politiewagens en meerdere ambulances opgetrommeld.

Quote Iedereen wil een beest zijn. Totdat het tijd is om te doen wat beesten doen Cees J.

INCASSO CEES | Op donderdag 19 november verandert Arnhemmer Cees J. (53) zijn profielfoto op Facebook in een halve wolvenkop, en plaatst een onheilspellend bericht. Vervuld van wraak schiet hij een dag later twee mannen dood. En zichzelf. Reconstructie van een bizarre vrijdag.

KAART | In de gemeenten in deze regio zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld in het dagelijkse coronaoverzicht van het RIVM. Vorige week zondag kwam dat voor het laatst voor. Zaterdag werden nog acht doden gemeld. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn landelijk 4720 positieve coronatesten geregistreerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

MILJOEN | Vandaag is in Nederland de miljoenste coronavaccinatie toegediend. Het bereiken van dat aantal heeft ons land nagenoeg volledig te danken aan het vaccin van Pfizer-BioNTech. Waar zij leveren, stellen andere farmaceuten tot nu toe teleur.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.