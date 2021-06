Nieuws gemist? Militair schiet vanuit heli motor drugsboot aan flarden en scoort Wegdorst? ’t bezopen EK-shirt

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 17 juni.

Matrixx at the Park gaat door: van zaterdag 17 tot en met vrijdag 23 juli kan iedereen losgaan in het Nijmeegse Hunnerpark zonder mondkapjes of anderhalve meter. Bezoekers moeten wél een toegangstest of vaccinatiebewijs laten zien. Als de vergunning rondkomt tenminste.

Ziekenhuizen krijgen steeds meer ruimte om patiënten met andere aandoeningen dan Covid-19 te behandelen. Mensen die geboren zijn in 1999 en 2000 kunnen met ingang van donderdag een afspraak maken voor een coronavaccinatie, maakte Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend. Hoeveel nieuwe besmettingen er vandaag waren? Dat lees je in ons liveblog.

Volledig scherm Op Camping In den Boomgaard raakte woensdag een meisje zwaargewond in het water. © Raphael Drent

Aangeslagen zijn ze, de mensen die het woensdag zagen gebeuren in Kapel Avezaath. Bij een ernstig ongeluk op de plas bij camping In den Boomgaard kwam een jong meisje, een jaar of 9 pas, volgens getuigen vast te zitten onder een luchtkussen op het water. Ze werd uit de plas gehaald, gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

Een 30-jarige Almeloër die in mei 2020 als spookrijder op de A12 een 19-jarige Edenaar doodreed, is veroordeeld tot veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Ook krijgt hij een rijverbod van 11 jaar. Terwijl hij een joint, twee kalmeringstabletten en ‘een pil op had die hij bij een junk had gekocht’. Hij had dikke stress bovendien. Het bleek een dodelijke cocktail, want op weg naar een prostituee in Utrecht rijdt de man volgens het Openbaar Ministerie 44 kilometer over de verkeerde weghelft. Op hoge snelheid.

Een Nederlandse militair heeft met een paar welgemikte schoten uit een vliegende helikopter de motoren van een drugsboot in het Caribisch gebied aan flarden geschoten. Met de actie wist de militair 585 kilo cocaïne te onderscheppen.

De 26-jarige Wijchenaar die verdacht wordt van drie brandstichtingen bij allochtone ondernemers in Wijchen is tegen de lamp gelopen omdat hij bij een van de zaken wekelijks een pizza kwam halen. Dat deed hij zelfs nog de avond voordat hij op vrijdagochtend 11 juni in alle vroegte diezelfde Pizzeria Zuid in brand wilde steken.

Volledig scherm Een rechercheur bezig met onderzoek bij Eethuis Wijchen, waar ook brand is gesticht. © Menno Pols/DG

Vanavond trekken zware onweersbuien noordwaarts over Nederland. Vanaf 23.00 uur geldt code geel in Zeeland en Noord-Brabant. Een kletsnatte dip na wat verder de zonnigste eerste helft van juni ooit was. De onweersbuien gaan mogelijk gepaard met zware windstoten, hagel en lokaal veel neerslag. Mensen worden geadviseerd niet te schuilen onder bomen en open water en open gebied te mijden.

Het is donderdag de eerste officiële tropische dag van het jaar, maar binnen in de vriesopslag van Lau van Haren in Weurt is het meer dan 20 graden onder nul. Hoe is het om te werken in de vriescel? ,,Ik geef mensen een of twee dagen, dan vinden ze het echt niet meer leuk.’’

In Amsterdam zijn tientallen middelbare scholieren besmet geraakt met het coronavirus tijdens hun eindexamenreizen naar Mallorca. Het gaat vooral om scholen waar de jaarlijkse feestreizen gebruikelijk zijn. Dinsdag maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat ruim tweehonderd jongeren tussen de 15 en 19 jaar positief testten op corona na hun examenreizen in Spanje of Portugal.

Bij het uitbreken van de coronacrisis en het instorten van de evenementenindustrie vreesde Marlon Bonink even voor het voortbestaan van zijn marketingbedrijf. Want wie zat er nu op party-T-shirts te wachten? Dankzij lollige mondkapjes bleef zijn bedrijf Katertje overeind. De festivalzomer is onderweg, maar eerst is daar nog een andere kraker: het bezopen EK-shirt.