Nieuws gemist? Minister doet aangifte van doodsbedreiging; tbs-kliniek extra beveiligd

STREEP DOOR ABORTUSRECHT | Na bijna 50 jaar komt er in de Verenigde Staten een einde aan het grondwettelijke recht op abortus. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de belangrijke uitspraak in de zaak Roe vs Wade verworpen.

HEFTIGE BLIKSEMINSLAG | Een brand heeft een groot deel van een Oosterbeekse villa met rieten dak verwoest. Nader onderzoek moet uitwijzen of een blikseminslag de oorzaak is geweest. Omwonenden weten het zeker. ,,Ik heb het nog nooit zo tekeer zien gaan”, klinkt het in de buurt.

ZOMERFOTOSESSIE | De zomerfotosessie van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vond vanmiddag plaats in de achtervestibule van Paleis Noordeinde. Op verschillende foto’s die zijn vrijgegeven door de Nederlandse persbureau’s is een stralend gezin te zien. Wat de kledingkeuze betreft: modedeskundige en royalty-expert Josine Droogendijk is enthousiast over de dames, maar ze kraakt het ‘tropenpakje’ van onze koning.

TBS-KLINIEK NIJMEGEN | De ontsnapping van twee vuurwapengevaarlijke tbs’ers heeft tot extra maatregelen geleid bij de Nijmeegse Pompekliniek. Zo zijn de verloven van veel tbs’ers ingetrokken. Bovendien wordt een tijdelijk extra hek geplaatst. De zoektocht naar de ontsnapten is ondertussen omgeven met vraagtekens.

TRACTORONGELUK OP A12 | Hun bezoek aan het boerenprotest woensdag in Stroe eindigde voor een Nieuwerbrugs gezin met een zwaar ongeval op de A12 bij Ede. Van alle kanten komt er hulp. Zelfs nadat hij bij de botsing op de A12 uit zijn tractor was geslingerd en daardoor zwaargewond geraakt, wilde boer Bert Olieman (40) zich eerst nog om zijn vrouw Bertine (37) en dochter Rhodé (17) bekommeren. Gelukkig waren zij er beter aan toe.

BRAND IN TEMPEL | De brand in hindoestaanse tempel in Wijchen, vrijdagochtend, woedde in de gebedsruimte. Remond Pahladsingh was er kort voor het vuur uitbrak. Bij rituelen is het belangrijk dat je ze uitvoert zoals je ze altijd uitvoert. Remond Pahladsingh deed wat hij altijd deed, en toch voelt hij zich bezwaard. Een uur nadat hij vrijdag de deur van de hindoestaanse tempel Shree Raam Mandir in Wijchen achter zich dichttrok, beukten brandweermannen die deur weer in.

MISBRUIK KWETSBARE KINDEREN | Een medewerker van een zorginstelling voor ernstig zieke kinderen in Waalre wordt verdacht van seksuele handelingen bij een minderjarige. Ouders maken zich grote zorgen of hun kind ook slachtoffer is geworden. „Dit is een heel kwetsbare groep.”

WIE REED HENRI VAN DE SOKKEN? | Een A4'tje met een wat beteuterde Henri van Raaij (72) prijkt op een boom aan de Tweelingenlaan in Eindhoven. Zijn hand in het gips en de arm in een mitella. De Eindhovenaar is op zoek naar de man die hem daar per ongeluk van zijn scooter reed. ‘Ik wil kijken of er iets te regelen is met de verzekering’.

RACE TEGEN DE KLOK | Wie zijn de biologische vaders van honderden kinderen die in Oosterbeek verwekt zijn door zaaddonoren? Zogeheten ‘Kinderen van Kliniek Oosterbeek’ doen deze week met een publiciteitsoffensief een laatste poging hier achter te komen. In een vruchtbaarheidskliniek aan de Utrechtseweg in het dorp werden van 1972 tot 1987 vele honderden kinderen verwekt met zaad van donoren.

AANGIFTE OM DOODSBEDREIGING | Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft aangifte gedaan van een doodsbedreiging en van opruiing tegen de eigenaar van een vrachtauto. Op de achterzijde van de vrachtwagen staan de namen van Pim Fortuyn en Theo van Gogh met hun sterfdatum. Daaronder staat de naam van de minister, een kruis en een vraagteken.

ALS ER STRAKS GEEN VLEES MEER IS... | Slechts een halve dag heeft het bord er gestaan, maar op social media leeft het inmiddels een eigen leven. Met de tekst ‘Als wij er niet meer zijn, moeten jullie straks asielzoekers eten’ ligt boer John Versteeg uit Vasse zwaar onder vuur. „Het is niet racistisch bedoeld, maar voor aandacht.”

ZWEMSTER MOET WK VERLATEN | Het nieuws rondom het WK zwemmen in Boedapest werd deze week overschaduwd door een incident met een synchroonzwemster. Anita Alvarez raakte buiten bewustzijn tijdens een oefening en zonk naar de bodem. Zelf wilde ze het WK gewoon afmaken, maar de FINA steekt daar een stokje voor.

Volledig scherm Anita Alvarez op de bodem van het zwembad. © AFP © AFP