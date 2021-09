Nieuws gemist? Misschien heb je straks een QR-code nodig voor de kroeg, en Achterhoekse friettent introduceert de ‘Max-bak’

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 3 september.

TOEGANGSBEWIJS STRAKS NODIG? Wie naar een café of een theater wil, moet mogelijk vanaf eind van de maand bij de ingang laten zien dat hij of zij gevaccineerd is of getest is op corona. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanmiddag.

DE MAX BAK Daar is ie dan, met vliegende snelheid over de toonbank in Winterswijk: de Max-bak! Een smakelijke auto, bestaand uit frikandellen op een circuit van frietjes.

HACKER PERST HAN AF De hacker die via het computersysteem van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) persoonsgegevens van studenten en medewerkers in handen heeft gekregen, eist geld van de hogeschool.

PRIKTENT WORDT FEESTTENT Feesten op de plek waar tot voorkort duizenden mensen hun coronaprik kregen: in Malden kan het volgend weekend. De priklocatie verandert in een partycentrum.

Volledig scherm Het vaccinatiepaviljoen waar vanaf volgende week bier getapt wordt © Paul Rapp

MENSENMASSA ZANDVOORT Op sociale media is opnieuw veel onbegrip ontstaan over de drukte rondom het circuit van Zandvoort. Er worden filmpjes en foto’s gedeeld waarop duizenden mensen op elkaar staan of in grote groepen richting het circuit lopen.

Volledig scherm Het circuit op vrijdagmiddag © REUTERS

HEINEKEN MOET HUUR VERLAGEN Biergigant Heineken moet vanwege de coronacrisis huurkorting verlenen aan het Nijmeegse café Dollars. Dat heeft de rechtbank Gelderland deze week bepaald. De vraag is of andere cafés hierdoor ook recht hebben op korting.

WILDE DIEREN IN DE TUIN Ineens ’s nachts een das in je achtertuin zien, dan ook nog een vos die nieuwsgierig toekijkt en toevallig een camera bij de hand hebben. Paul van Bokhoven uit Heilig Landstichting, natuurliefhebber en gepensioneerd aardrijkskundeleraar, had dat geluk.

Volledig scherm In zijn achtertuin in Heilig Landstichting wist Paul van Bokhoven deze das, met nieuwsgierig toekijkende vos, te fotograferen. © Paul van Bokhoven

RUN OP SPORTKLEDING De massale stormloop op sportkleding door Gelrepashouders heeft Arnhem dit jaar 1,1 miljoen euro extra gekost bovenop het armoedebudget van dit jaar. Dat stellen burgemeesters en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. De stormloop ging ook nog eens gepaard met fraude die het bedrag bleef opdrijven.

MAKELAARS TRAKTEREN ZICHZELF Makelaars krijgen vaak een bonus bij de verkoop van een huis. Die bonus krijgen ze over het bedrag dat overboden wordt, meldt tv-programma ‘Radar’, dat undercover ging bij elf makelaars in Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Haarlem en Utrecht.