Nieuws gemist? MOB vecht tegen Formule 1 en Arnhem probeert Anderlecht-supporters buiten te houden

MOB TEGEN FORMULE 1 Mobilisation for the Environment (MOB) deed vandaag voor de rechtbank in Haarlem een ultieme poging om de Dutch Grand Prix in Zandvoort te dwarsbomen. De milieuorganisatie heeft een kort geding aangespannen over de natuurvergunning die de provincie Noord-Holland heeft afgegeven voor het Formule 1-evenement. Na het weekeinde beslist de rechter of de motoren kunnen starten.

EVEN EEN PAAR KOKS OPHALEN? Koks uit Spanje en Portugal invliegen. Dat lijkt het ei van Columbus voor wanhopige horecaondernemers die geen mensen kunnen vinden. Het Arnhemse uitzendbedrijf I-Hospitality regelt al jaren horecapersoneel uit deze landen en dat is zeker geen kwestie van daar ‘even’ op wat keukendeuren kloppen.

DOODGESCHOTEN Bij een schietpartij in een gebouw van een voormalig zorgcomplex in Kinderdorp Neerbosch is woensdagavond omstreeks 23.00 uur een 37-jarige man doodgeschoten. Dat meldt de politie. Het gaat om de bewoner. Over een mogelijk motief is vooralsnog niets bekend. De verdachte is nog voortvluchtig, de politie vraagt getuigen zich te melden.

ANDERLECHT-BLOKKADE De politie heeft Arnhem donderdag op tal van plaatsen ‘afgegrendeld’ om te voorkomen dat supporters van Brusselse voetbalclub RSC Anderlecht de Gelderse hoofdstad zouden bereiken. Op verschillende plaatsen had de politie ‘fuiken’ ingericht. Daar maanden agenten automobilisten om hun snelheid in te houden om vast te stellen of er zich onder hen hooligans bevonden. Wil je weten hoe Vitesse het deed, klik dan hier.

Volledig scherm Wittek scoorde opnieuw voor Vitesse tegen Anderlecht. © Pro Shots / Niels Boersema

LOLA Op de plek waar Antons Biergarten zat in de Grutstraat in Doetinchem komt een Italiaans restaurant onder de naam Lola. Het wordt de vierde horecazaak in de straat van de eigenaren van restaurant Gringo’s. Lees het verhaal en je weet waarom de eetgelegenheid Lola heet.

AFRIKAANSE WILDE HONDEN IN LATEN SLAPEN Het was een treurige mededeling: ,,Helaas hebben we onze twee Afrikaanse wilde honden in laten slapen.” Was getekend, ZooParc Overloon. Maar het afscheid van dieren is geen jankverhaal, geen tranentrekker. ,,Het is the circle of life”, benadrukt hoofd dierverzorging Steven van den Heuvel.

Volledig scherm Wildreservaat Hwange staat bekend om zijn populatie Afrikaanse wilde honden. © Jaap van Splunter