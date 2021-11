Nieuws Gemist? Modellen krijgen dag cel voor halfnaakt aanranden van pizzakoerier (17) en dit zijn de coronamaatregelen

DIT ZIJN DE (NIEUWE)CORONAREGELS Krap twee maanden nadat het kabinet versoepelingen doorvoerde, moet alweer op de rem worden getrapt. Premier Mark Rutte: ‘Het is een worsteling, maar we moeten weer meer van mensen vragen’. Lees hier wat alle nieuwe (dringende)adviezen en maatregelen zijn.



STRESS OM QR CODE VOOR SPORTPARK | Amateurclubs in de regio hebben volop vragen over de nieuwe regels rondom het coronavirus. Alle volwassenen (spelers en bezoekers) mogen vanaf zaterdag bij wedstrijden alleen met een QR-code het sportpark op. Zeker over spelers die niet gevaccineerd zijn, zijn grote zorgen. Lees meer.



BOOSTERPRIK KOMT ERAAN | De Gezondheidsraad adviseert 60-plussers en bewoners van zorginstellingen massaal extra in te enten. Het kabinet gaat de ‘boosterprik’ ook beschikbaar stellen voor zorgpersoneel en op termijn voor 60-minners. Acht vragen over de derde prik.



CORONA-UPDATE | Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 100 toegenomen tot 1312. Dat is de grootste toename in één dag sinds 20 april. Toen lagen er echter wel meer dan 2 keer zoveel coronapatiënten in de ziekenhuizen, namelijk 2653.



De toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland zette de afgelopen week stevig door, meldt het RIVM in zijn wekelijkse update. Het aantal infecties steeg met 40 procent naar 53.979. Vorige week stopte de teller op bijna 39.000 besmettingen. Lees bij in ons liveblog.



Kijk de corona-persconferentie van vanavond terug:

GEEN TREINEN NAAR UTRECHT | Er rijden woensdag een groot deel van de ochtend en middag opnieuw geen treinen tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Rhenen. ProRail kampt nog steeds met een tekort aan treinverkeersleiders. Lees meer.



DRIE DODEN BIJ FRONTALE BOTSING | Drie personen zijn vanmiddag om het leven gekomen bij een zeer ernstig ongeluk in Marknesse in de Noordoostpolder. Volgens Omroep Flevoland betreft het een aanrijding tussen een bestelbus en een personenauto. De identiteit van de drie slachtoffers is nog vastgesteld.



'HIJ WILDE NIET NEUKEN’ Twee modellen van 25 en 26 jaar zijn dinsdag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot één dag cel en taakstraffen, voor het aanranden en filmen van een 17-jarige pizzakoerier bij een huisfeestje. Nadat de pizzabezorger de woning had verlaten was hij boos en in paniek. Toen zijn werkgever daarop contact opnam met de twee vrouwen, kreeg die te horen dat de bezorger ‘maar moet worden ontslagen omdat hij niet wil neuken’. De bezorger, die in het verleden misbruikt was, raakte erg van slag door de gebeurtenis. In totaal kon hij zes weken niet werken.

TOPJAAR VOOR RIJKEN | Coronacrisis of niet, de vijf rijkste personen uit deze regio hebben een topjaar beleefd. Dat blijkt uit de nieuwste Quote 500, die vandaag verschijnt. De rijkste streekgenoot blijft Hans Melchers. Albert ten Brinke - baas van bouwbedrijf Ten Brinke Group uit Varsseveld - passeert voor het eerst de grens van 1 miljard euro volgens het tijdschrift. Lees meer.



DRUGSLAB IN NIJMEEGSE WIJK | Bij een grootschalige politieactie zijn dinsdagmiddag vier Nijmegenaren en een man uit Afferden aangehouden. De aanhoudingen werden verricht nadat er een drugslab aan de Hillekensacker werd aangetroffen. Ook werden er meerdere vuurwapens in verschillende woningen gevonden.



Beelden van de poltiie-actie na de vondst:

HANS (78) EN MARIA (70) BEËINDIGDEN TEGELIJK HUN LEVEN | Nog geen 10 jaar geleden beëindigden Hans (78) en Maria (70) Das tegelijkertijd hun leven. Om niemand tot last te zijn hadden ze alles tot in de puntjes geregeld. Dachten ze. Hun zoon Matthijs over afscheid, rouw en verwerking. ‘Mijn ouders waren eigengereid, licht onaangepast misschien, vrijgevochten types. Ze verhuisden 25 jaar voor hun dood naar Frankrijk, een dorpje in de streek Charente, halverwege het land. Rond die tijd hoorde ik ze er voor het eerst over spreken: ‘Op het moment dat we niet meer kunnen lopen, of we worden te ziek, gaan we er samen uit’.



FILELEED NA TRUCKBRAND | Een brandende vrachtwagen op de A50 bezorgde het verkeer ten zuiden van Nijmegen grote problemen in de avondspits. De snelweg richting Arnhem blijft de hele dag dicht, meldt wegbeheerder Rijkswaterstaat. Lees meer.



SOPHIE (19) WIL AANGIFTE DOEN TEGEN MAN DIE ZICH AFTREKT Zit je in de trein, gaat een medepassagier met zijn geslachtsdeel in de weer. Wat moet je dan doen? Sophie, die het overkwam, wil het er niet bij laten zitten en probeert aangifte te doen. ,,Heel belangrijk”, vinden vervoerder Arriva en de politie. Maar die lieten haar aanvankelijk wel in de kou staan.

Volledig scherm Sophie uit Nijmegen werd in een trein van Arriva op het traject Roermond - Nijmegen geconfronteerd met een schennispleger. © Paul Rapp

RECHTSZAKEN TEGEN RELSCHOPPERS NEC | Het liep volledig uit de hand, na de Gelderse derby twee weken geleden. Relschoppers raakten buiten het Goffertstadion in Nijmegen slaags met politie en ME. Enkele politieagenten, stewards en politiepaarden raakten gewond. Ook werd onder meer een politiebusje vernield. Vandaag stonden zeven relschoppers voor de rechter: ‘U en uw kornuiten verkloten het voetbal gewoon’.



UITBRAAK NOROVIRUS IN ZIEKENHUIS | Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem heeft momenteel te maken met een uitbraak van het norovirus, dat buikgriep veroorzaakt. Volgens het het ziekenhuis is het virus ‘bij enkele patiënten en medewerkers vastgesteld’. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis liep de afgelopen dagen op. Nu ook het aantal noropatiënten ook oploopt, zullen niet alle geplande operaties en behandelingen door kunnen gaan.



AFSCHEID VAN DOODGESTOKEN ANOUK Familie en vrienden van de vorige week doodgestoken Anouk den Dekker (20) uit Den Bosch hebben vandaag afscheid genomen van haar. Anouk werd vorige week zaterdagavond doodgestoken in de Slagendreef en diezelfde avond werd halfzus Bouchra D. aangehouden als verdachte. Beelden van de overleden Anouk werden door de verdachte op Instagram gestreamd. Familie en vrienden vormden een erehaag en staken roze rookbommen af.



Bekijk beelden van het afscheid:

