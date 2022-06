Nieuws gemist? Moeder (85) geeft duizenden euro's na shocktelefoontje; Jasmijn kan weer met stationslift

STIKSTOFDEBAT | Na hevige boerenprotesten debatteert de Tweede Kamer over de stikstofplannen van het kabinet. VVD-minister Christianne van der Wal verdedigt de forse stikstofreductie, partijen zoeken speelruimte om de pijn voor boeren te verzachten. Een meerderheid wil de ‘uitschieters’ in de stikstofkaart weggummen. BBB ligt onder vuur vanwege kritiek op wetenschap en media.

SHOCKTELEFOONTJE | ‘Mutti, du musst mir helfen’ (mama, je moet me helpen), hoort de 85-jarige vrouw ‘haar dochter’ op de achtergrond door de telefoon roepen. De moeder uit Rees is gebeld door een man die zegt dat hij van de politie is. Haar dochter zou een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt in het verkeer en mogelijk jaren de cel ingaan tenzij met geld over de brug komt.

NIET ZOMAAR BOERENOORLOG | Rond het boerenprotest in Stroe ging het over ‘een burgeroorlog’ en werden er meer harde acties aangekondigd. Waar gaat dit heen? ,,Pas op met het gebruik van grote woorden.’’ Het boerenprotest in Stroe, woensdag, waar duizenden boeren heen kwamen? Waar snelwegen werden geblokkeerd met trekkers. Waar honderden bekeuringen werden uitgedeeld. En waar sommige politici werd ontraden te komen door veiligheidscoördinator NCTV.

GYMONGELUK | Een 8-jarige leerling van basisschool De Wierde in Almelo is dinsdagochtend ernstig gewond geraakt tijdens de gymnastiekles. Ze is per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen. Het meisje heeft ernstige botbreuken opgelopen, maar is wel buiten levensgevaar. Ze onderging inmiddels een langdurige operatie.

CAMPUSDICHTER | Derk Wijkamp uit Doornenburg is sinds deze maand de nieuwe campusdichter van de Radboud Universiteit. De bachelorstudent Bestuurskunde en Filosofie wil dicht bij zichzelf blijven in zijn poëzie. ,,Ik wil me komend jaar vooral als dichter blijven ontwikkelen.”

VOEDSELBANK VOOR OEKRAÏENSE GEZINNEN | Tientallen Oekraïense gezinnen hebben zich gemeld bij voedselbanken in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Neder-Veluwe voor een wekelijks pakket. Het gaat om Oekraïners die onderdak hebben bij particulieren of zelfstandig wonen.

SCOOTMOBIEL AANGEREDEN | Bij een ongeval in Zevenaar is donderdag kort na 12.00 uur een 72-jarige vrouw in een scootmobiel zwaar gewond geraakt.Zij werd door een auto aangereden op de oversteekplaats op de Methen.

ONTPLOFFING EN BRAND IN WONING ARNHEM | Door een ontploffing in een woning aan de Tolgaarderwaard in de Arnhemse wijk Schuytgraaf heeft daar donderdagmiddag een flinke brand gewoed. een man is daarbij lichtgewond geraakt, een hond is meegenomen door de dierenambulance. De bewoner heeft het huisdier van zijn gezin uit de woning gered.

OEKRAÏNERS NAAR OVERLOON | ,,EuroParcs in Linden was qua opvanglocatie voor ons ‘de hemel’”, zegt de Oekraïense Milana Saakian. ,,Maar hier is het ook ‘really good’. Landgenoten Alla Roshka en Anna Nesterenko denken er net zo over. ,,Het is wat minder dan EuroParcs, maar hé: we zijn vooral dankbaar voor de hulp en veiligheid die we ook hier ontvangen.” Hier, dat is het asielzoekerscentrum in Overloon. Of beter: het voormalige asielzoekerscentrum.

Volledig scherm De eerste vluchtelingen uit oekraine zijn aangekomen in het AZC in Overloon. Ze wonen nu in chalets maar later gaan ze naar de andere gebouwen op het terrein die ze nu opknappen. © Theo Peeters

