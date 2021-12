Nieuws Gemist? Moeder en dochter dreigen dakloos te worden en Shell-directeur verkoopt poepsjieke villa voor 6,5 miljoen

21-JARIGE OVERLIJDT OP A73 Een 21-jarige Drutenaar is woensdagochtend om het leven gekomen bij een ernstig ongeval op de afrit van de A73 bij Beuningen. Door onbekende oorzaak reed de auto waarin hij zat vanaf de weg de sloot in en belandde ondersteboven in het water.



ROUW OM WOUTER (14) In het Noord-Hollandse Beverwijk en omliggende dorpen is het verdriet onmetelijk groot sinds het plotse overlijden van Wouter Betjes. De 14-jarige scholier zakte afgelopen weekend na een inhaalwedstrijd op het hockeyveld in elkaar en overleed later in het ziekenhuis. Klasgenoten en (sport)vrienden zijn met stomheid geslagen. Lees meer.



‘KIJK VITESSE THUIS’ Burgemeester Marcouch van Arnhem roept de fans van Vitesse nadrukkelijk op donderdagavond niet naar het stadion te komen. ,,Kijk thuis”, is zijn boodschap met betrekking tot de laatste en beslissende wedstrijd in de poulefase van de Conference League.

Volledig scherm Fans van Vitesse juichen na de verrassende 1-0 thuisoverwinning op Tottenham Hotspur. © Pro Shots / Paul Meima © Pro Shots / Paul Meima

CORONA-UPDATE Het RIVM ziet lichtpuntjes in het aantal nieuwe coronabesmettingen. Vandaag waren er 18.144 positieve tests, ongeveer evenveel als gisteren. Daarmee lijkt sprake van een ‘voorzichtige daling’. In totaal liggen er nu 2824 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 2 minder dan dinsdag. Lees bij in ons liveblog.



FORMULE 1: ZO KIJK JE KOMENDE JAREN De nieuwe rechtenhouder van de Formule 1, het Scandinavische NENT, heeft een deal gesloten met KPN en VodafoneZiggo. Wie via deze kabelaanbieders de Formule 1 wil zien moet volgend jaar 13,99 euro per maand betalen. De Grand Prix van Zandvoort is de komende drie jaar live bij de NOS te volgen.



DAKLOOS IN DOETINCHEM Hülya Akkurt (24) en haar moeder Ellen van Halteren (49) uit Doetinchem dreigen dakloos te raken. De flat aan de Beethovenlaan waarin ze tijdelijk een appartement hebben, wordt gesloopt. In minder dan een maand moeten ze eruit: op 5 januari 2022 moeten ze weg zijn. Lees hun verhaal.



AMALIA HOUDT EERSTE TOESPRAAK Prinses Amalia heeft een dag na haar 18e verjaardag officieel zitting genomen in de Raad van State. De oudste dochter van koning Willem-Alexander werd door haar vader binnengeleid, hield vervolgens haar eerste toespraak en onderging haar eerste persgesprek. De troonopvolger noemde het een eer, maar stelde ook dat ze nog veel moet leren. ,,Er is geen school voor koningin worden.”



EDESE KERKKLOK OP HOL? Is het nu al ochtend? Dat dacht Jopie van Peursem uit Ede toen ze in de nacht van dinsdag op woensdag de klokken van de Oude Kerk hoorde luiden. Maar dat was niet het geval. Er was een storing.



DIEVEN PROBEREN TREKKER VAN 140.000 EURO TE STELEN Loonwerker Arjan Kriesels uit Duiven leek bestolen van een gloednieuwe trekker van 140.000 euro. Het voertuig vond hij terug in een sloot, maar sleutels van diverse andere tractoren waren wel weg. Lees meer.



BRUTAALSTE DIEF VAN NIJMEGEN Het is misschien wel brutaalste dief en van Nijmegen en omstreken. De 56-jarige Fairley M. pleegde in een tijdbestek van nog geen jaar tientallen diefstallen en een handvol ramkraken, de een nog bizarder dan de ander.



BEN JE BOOS? Door de coronastress lijken veel mensen een korter lontje te hebben gekregen. Is het ‘logisch’ en ‘gewoon’ dat we zo nu en dan uit onze slof schieten? Of moeten we onszelf - niet de ander - bij de lurven grijpen?

VITESSE IN EUROPA De blik van Vitesse is in de Conference League gericht op NS Mura. Maar coach Thomas Letsch kijkt donderdagavond in GelreDome met een schuin oog ook naar Londen. De Arnhemse club is voor een stunt in Europa afhankelijk van Tottenham Hotspur. ,,We moeten in alles ook rekening houden met de ontwikkelingen bij Spurs”, stelt de Duitse trainer.



De Engelsen hebben grote zorgen in aanloop naar de beslissende wedstrijd van donderdag tegen Stade Rennes in de Conference League. Acht spelers en vijf stafleden van de Londense voetbalclub hebben positief getest op het coronavirus en moeten in quarantaine. Trainer Antonio Conte zei woensdag dat het aantal gevallen mogelijk nog verder oploopt.



ZORGEN OVER GEZONDHEID HENK DE JONG Henk de Jong keert voorlopig niet terug bij SC Cambuur. De 57-jarige trainer, die zaterdag ook al ontbrak in de thuiswedstrijd tegen Vitesse, is vanwege gezondheidsklachten langere tijd uit de roulatie. De Jong, nog niet zo lang geleden trainer bij De Graafschap, heeft een cyste in zijn hoofd en wordt momenteel verder onderzocht en zal vanaf daar een behandeltraject ingaan.



VILLA KOPEN? Shell-directeur Ben van Beurden heeft zijn Wassenaarse miljoenenenvilla te koop gezet, nu het oliebedrijf het hoofdkantoor volledig naar Engeland verhuist. Met de verkoop van Villa Berkenrode, het op twee na duurste huis in de Haagse regio, hoopt hij nog 2,5 miljoen euro winst te pakken.