Nieuws gemist? ‘Moeder niet geholpen bij zelfdoding’ • Hoge muur van buren spuugzat • Palmboomdiefstal op scootmobiel

FARMERS DEFENCE FORCE: ‘HARDSTE ACTIES OOIT’ | Farmers Defence Force (FDF) is totaal niet tevreden over het eerste overleg dat boerenorganisaties met het kabinet hebben gehad. ,,Als ik zo de stemming een beetje proef, denk ik dat je je kunt opmaken voor de hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft”, zegt voorman Mark van den Oever.

DIEF STEELT PALMBOOM MET SCOOTMOBIEL | Er duikt weleens een ‘gewone’ winkeldief op, maar dit hadden ze bij de Hornbach in Best nog nooit gezien: een man probeerde donderdagavond met zijn scootmobiel een loeizware palmboom te stelen. ,,Gelukkig kwam-ie niet ver.”

MAN ZONDER RIJBEWIJS AANGEHOUDEN NA ONGEVAL A50 | De politie heeft donderdagavond een 52-jarige man uit Uden aangehouden na een ernstig ongeluk op snelweg A50 bij Heteren. Hij wordt ervan verdacht het ongeval te hebben veroorzaakt. De man heeft geen geldig rijbewijs en zat mogelijk dronken achter het stuur.

CILLESSEN NIET SPELGERECHTIGD | Jasper Cillessen heeft vrijdag voor het eerst meegetraind met NEC. De 33-jarige doelman uit Groesbeek kan zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente nog niet zijn debuut maken, omdat de Nijmeegse club hem niet spelgerechtigd heeft gekregen.

NIJMEGEN KRIJGT TIK OP DE VINGERS | Het uitsluiten van studenten van de eenmalige energietoeslag van 800 euro, is onrechtmatig: een Nijmeegse student die uit onvrede hierover naar de rechtbank stapte, is vrijdag in het gelijk gesteld door de rechtbank Gelderland-Zuid.

STORMLOOP OP STOOKHOUT | Haardhout is niet aan te slepen. ,,Ik ben meer tijd kwijt aan de inkoop dan aan de verkoop”, zegt de Harderwijkse haardhoutverkoper Willem Termaat. En hij niet alleen. De hoge gasprijs drijft mensen massaal naar houtstook. Daar is niet iedereen blij mee.

HUISSEN ROUWT OM PLOTSELING OVERLIJDEN RAADSLID | Tamara had een open blik, veroordeelde nooit en luisterde naar iedereen. We gaan haar ontzettend missen”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Inge Sloot over het donderdag overleden raadslid Tamara Zonnenberg (38) uit Huissen.

‘PERFECT STORM’ OP NIEUWBOUWMARKT | De nieuwbouw verkeert in zwaar weer. Het aantal aangeboden en verkochte nieuwe koopwoningen is weggezakt tot het niveau van 2013, toen de woningmarkt een dieptepunt bereikte. Dat blijkt uit de nieuwste monitor koopwoningen van TU Delft.

LTO ONTEVREDEN MET STIKSTOFGESPREK | Het eerste gesprek tussen bemiddelaar Johan Remkes, ministers en boerenbelangengroepen leidde vandaag niet tot een grote inhoudelijke doorbraak. Ondanks excuses van het kabinet voor het omstreden stikstofkaartje is belangenorganisatie LTO Nederland ontevreden over de speelruimte. ‘Voor nu is het klaar’.

DOCHTER ZEGT MOEDER NIET GEHOLPEN TE HEBBEN BIJ ZELFMOORD | Dochter Fenneke L. heeft haar moeder niets aangedaan toen ze samen op de brug over de N18 stonden en uit het leven wilden stappen. Dat heeft zij volgens bronnen rond het onderzoek verklaard. De politie merkte de dochter aan als verdachte van betrokkenheid bij de dood van haar moeder. Het onderzoek hiernaar loopt nog altijd, maar op dit moment hebben politie en Openbaar Ministerie niet meer het idee dat er sprake is van moord of doodslag.

A50 TUSSEN ARNHEM EN APELDOORN DICHT | De snelweg A50 wordt vrijdagavond om 20.00 uur afgesloten voor verkeer tussen Arnhem en Apeldoorn. De komende zestien dagen wordt aan de weg gewerkt. Rijkswaterstaat waarschuwt voor ernstige verkeershinder op het traject. De afsluiting tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen gaat weggebruikers zeker een half uur vertraging opleveren, verwacht de wegbeheerder. Ook sluiproutes zijn afgesloten.

OUDERS ARCHIE (12) VANGEN BOT | Het Londense Hooggerechtshof heeft het verzoek afgewezen om de 12-jarige hersendode Archie Battersbee van een ziekenhuis over te brengen naar een palliatieve instelling. Ook mag hij van de rechtbank niet naar het buitenland voor een behandeling. De familie gaat in beroep, meldt ITV News.

De 12-jarige Archie Battersbee liep zware hersenschade op bij een online challenge.

BOOS OM HOGE MUUR VAN DE BUUR | Het woongenot van Cor Segeren en Mieke van Gog uit Deurne is sinds de komst van hun nieuwe buren flink aan diggelen geslagen. Bezwaren richting de gemeente over een ruim drie meter hoge muur die hun uitzicht wegneemt, haalden tot nu toe weinig uit. ,,We horen helemaal niks terug.”

KANS OP HITTEGOLF | Het weer wordt dit weekend per dag beter. Waar op zaterdag wolkenvelden nog de overhand hebben, is het op zondag vooral de zon die volop aanwezig is. Dit maakt het volgens Weeronline ideale omstandigheden voor festivals en evenementen zoals de Deventer Boekenmarkt en Pride Amsterdam.

BEAM ME UP | Een laserlicht? Of toch een UFO? Elja Hilboesen (41) uit Ermelo moet zichzelf even een paar keer in haar ogen wrijven als ze vanmorgen tijdens haar werk als krantenbezorger in de vroege ochtend een helder blauw licht ziet.

Het licht was duidelijk te zien. Veel mensen reageerden op de foto die ze online plaatste en Elja denkt dan ook nu te weten wat het is.