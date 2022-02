Nieuws gemist? Moeder van Hanne is moordverdachte en Wilbert heeft een ‘positief’ carnavalspak

RUSLAND VALT AAN | Het Oekraïense leger heeft de bevolking opgeroepen de Russische opmars met alle mogelijke middelen te stoppen. ,,Hak bomen om, bouw barricades, verbrand banden. Gebruik alles wat je ter beschikking hebt!”, citeerde het Oekraïense agentschap Unian uit de mededeling. Ook wordt burgers aangeraden molotovcocktails te maken. ,,De bezetters moeten begrijpen dat ze hier niet gewenst zijn en dat ze in iedere straat tegenstand zullen krijgen”, klinkt het. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

PROTESTEN TEGEN DE OORLOG | Twee dagen geleden stonden Liliya Levandovska en Anna Ovchinnikova nog met zijn tweeën op de Grote Markt in Nijmegen. Zaterdag gaven zo’n 150 mensen gehoor aan hun oproep om op de Mariënburg te protesteren tegen de Russische inval in hun land. Behalve Oekraïners kwamen ook Nederlanders, Polen, Moldaviërs en zelfs Russen. Ook in Arnhem werd geprotesteerd.

IN HET HOOFD VAN POETIN | Wat beweegt de Russische president om te kiezen voor steeds verdere verwijdering van de rest van de wereld? Wie de drijfveren van Vladimir Poetin wil proberen te begrijpen, kan misschien het beste beginnen in Dresden, november 1989. Daar zag hij hoe zijn land, de Sovjet-Unie uiteen viel. Hij stond erbij en keek ernaar. Nu wil hij terug naar een Russisch rijk van nationalisme en collectivisme.

DURE CARNAVAL? | Een wat vreemde overgang na het vorige items, maar dit weekend is het carnavalsfeest begonnen. Na een jaar te hebben overgeslagen, kunnen we in verschillende carnavalsplaatsen nu wél helemaal losgaan. Maar wat gaat dit spektakel je kosten? Hoe zit het met de prijzen van het bier? Wij zochten het voor je uit.

POSITIEF VERKLEED | Wilbert van den Broek (38) uit Cuijk was twee jaar geleden ‘een soort cowboy’. ,,Met zo’n paard om mijn middel.” Maar hij wilde dit jaar zelf een carnavalsoutfit maken. Wat het werd: een zelftest. ,,Een positieve, want ik wil het positief houden.”

DOCHTER VAN MOORDVERDACHTE | Sandra H. (45) zit deze maand een jaar in voorlopige hechtenis voor de moord op Ichelle van de Velde uit Oostburg. Haar ex en dochter vinden dat het tijd wordt dat ze toegeeft. ,,Mijn moeder gelooft in haar eigen leugens’’, vertelt dochter Hanne openhartig.

Volledig scherm Hanne met Felix, de ex van haar moeder. © Anne Hana

KLAAR VOOR DE DERBY? | Morgenmiddag is het zover: de Gelderse derby, Vitesse-NEC. De uitzwaaitraining van NEC voor de beladen wedstrijd is bezocht door ongeveer 1500 supporters. De spelers van de Nijmeegse club werden bij het betreden van het veld op trainingscomplex De Eendracht begeleid door het nodige vuurwerk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

BENNIE MIST ZIJN ZOON | ,,Het ergste dat mij van Günter altijd bij zal blijven, is de smekende blik in zijn ogen aan het eind van zijn leven, een blik van ‘papa, help me dan’. Maar ik kon hem niet helpen. Begin maart 2021 kregen we te horen dat er geen genezing mogelijk was. Hij raakte steeds verder verlamd, had veel pijn en is met morfine behandeld. Günter is gestorven op 22 maart 2021. Mijn jongste zoon heeft slechts 47 jaar mogen worden”, zegt Bennie Schepers (85) uit Gendringen.

Volledig scherm Bennie Schepers © Theo Kock

ATTRACTIEPARK OVER ETEN | De miljoenen liggen klaar. Niets lijkt een nieuw attractiepark over eten in Ede in de weg te staan. Over de kansen van het voedselpretpark zijn volop twijfels, weinig Edenaren leven ervan op. Maar de gemeente zet door. ,,Als we nooit risico’s zouden lopen, woonden we nog in plaggenhutten op de hei.’’