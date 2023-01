Nieuws gemist? Moet Ria operatie zelf betalen door uitblijvend zorgakkoord? • Explosieve stijging eergeweld

MOET RIA HAAR OPERATIE ZELF BETALEN? | Ria Maliepaard leeft tussen hoop en vrees. Komende week ondergaat ze enkele ingrepen in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Omdat haar zorgverzekeraar VGZ nog altijd niet tot een akkoord is gekomen met het ziekenhuis over de vergoeding van de zorgkosten voor 2023, bestaat de kans dat ze een flinke rekening gepresenteerd krijgt.

TOCH ARTILLERIEVUUR NA STAAKT-HET-VUREN | De Russische troepen in Oekraïne laten vanaf 10.00 uur Nederlandse tijd langs het gehele front hun wapens zwijgen. Ze doen dit naar eigen zeggen in verband met het orthodoxe kerstfeest. Kort na de ingang van het het staakt-het-vuren is er toch geschoten door Russische troepen. De Oekraïense president Zelenski was al sceptisch over het neerleggen van de wapens.

HET VIRUSSEIZOEN PIEKT | In de ziekenhuizen piept en kraakt het alweer, nu naast het coronavirus ook het griep- en RS-virus de bedden doen volstromen. Terwijl iedereen zo onderhand wel gewend is een coronatest te doen om bij besmetting maatregelen te nemen, slaat de griep om zich heen. Is daar niks tegen te doen?

Volledig scherm Arnhem, 19 augustus 2022. (Forensisch) onderzoek door politie en recherche in de Tuinstraat waar de vorige avond een vrouw bij een steekpartij om het leven gekomen is. © Gerard Burgers

EXPLOSIEVE STIJGING EERGEWELD | Alleen al vorig jaar kreeg de politie bijna zevenhonderd complexe eerzaken te verwerken. Het gaat bijvoorbeeld om dreiging met geweld, stalking, mishandeling, huwelijksdwang, ontvoering, tot aan moord of doodslag. In augustus werd een Syrische vrouw in Arnhem door haar man met messteken om het leven gebracht. Eerwraak, zo bleek tijdens de rechtszaak, omdat ze van hem wilde scheiden.

VERZEKERINGSAGENT SCHIET FAMILIE DOOD IN VS | Een verzekeringsagent heeft in Enoch City (Utah) zeven familieleden doodgeschoten. Naast zijn schoonmoeder bracht Michael Haight (42) ook zijn vrouw en hun vijf kinderen om het leven. Daarna pleegde hij zelfmoord. Mogelijk sloegen zijn stoppen door omdat zijn echtgenote Tausha (40) twee weken eerder de scheiding aangevraagd had.

MITCHELL DIJKS IS BAKEN VAN HOOP | Mitchell Dijks staat voor zijn debuut bij Vitesse. De Tractor, zoals zijn bijnaam luidt, begint zaterdagavond op links achterin bij de Arnhemse club in de kraker tegen AZ. In Alkmaar start voor de Arnhemse equipe de overlevingstocht van 2023 in de eredivisie.

Volledig scherm Aksil Kahina en Steven Branteghem met hun kersverse dochtertje Elle maar ontevreden over een sterilisatie zonder toestemming bij de bevalling. © Henk Deleu

ZONDER TOESTEMMING EILEIDERS WEGGEHAALD | ,,Het is mijn derde keizersnede en voorlopig ook mijn laatste.” Dat was het antwoord van Aksil Kahina (38) uit het Belgische Passendale toen de dienstdoende gynaecoloog haar op de operatietafel van ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk de vraag stelde of ze nog kinderen wilde. Na de bevalling bleken haar eileiders weggehaald.

ROXEANNE HAZES SLEEPT MOEDER VOOR DE RECHTER | Roxeanne Hazes heeft een kort geding aangespannen tegen haar moeder Rachel Hazes. De zaak heeft te maken met de erfenis van André Hazes senior. In een verklaring liet de woordvoerder van de zangeres aan RTL Boulevard weten dat ‘maandenlang achter de schermen, buiten de media en zonder procedures, geprobeerd is om opheldering te krijgen over een aantal relevante zaken’.

MOCHT HELPER MAN SLAAN? | ,,Kom maar mee, dan laat ik je zien waar ik woon’’, zei een 49-jarige man in het Zwolse winkelcentrum Stadshagen tegen drie 8- of 9-jarige meisjes. Een destijds 20-jarige man uit Zwolle zag en hoorde dat en besloot in te grijpen. Maar was het noodzakelijk de man buiten westen te slaan?

LICHAAM BARBARA DUIJTS GEVONDEN | Het stoffelijk overschot dat hulpdiensten donderdagmiddag 5 januari in het water nabij Zeewolde aantroffen, blijkt het lichaam te zijn van de vermiste Barbara Duijts uit Bunschoten. Sinds dinsdag was de politie naar haar op zoek.

