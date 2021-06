Nieuws Gemist? Mondkapjes gaan mogelijk sneller af en de flesjesbeweging van Ronaldo en Pogba

TROPISCHE DAG | Vandaag was de eerste dag dit jaar waarop het ergens in het land tropisch warm geworden (30,0 graden of meer). In Ell steeg de temperatuur om 14:40 uur naar 30,6 graden en daarmee is het de eerste lokale tropische dag van het jaar.



RECORDHITTE | Maar dan morgen. Het weerrecord voor 17 juni zal morgen hoogstwaarschijnlijk worden verpletterd. Verwacht wordt dat de temperaturen in onze regio op zullen lopen tot zo’n 35 graden, wat uniek is voor deze dag en veel hoger dan ooit gemeten. Lees hier meer.



LAST VAN DE HITTE? DIT ZIJN DE TIPS | Voor wie hete dagen als deze aangenamer door wil komen: drink hete thee. En ga niet in de koele kelder of naast je airco zitten, maar zoek de warmte op. Check onze tips.



ONGELUK OP CAMPING | Bij een ongeluk op een camping in Kapel Avezaath bij Tiel is vanmiddag een persoon, mogelijk een kind, gewond geraakt. Het slachtoffer zou er ernstig aan toe zijn en is naar het ziekenhuis gebracht.

CORONA-UPDATE | Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen loopt snel terug. Er worden momenteel nog 605 mensen met coronaklachten behandeld, waarvan 239 op de ic’s en 366 op verpleegafdelingen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is in een week tijd flink gedaald. Vandaag meldt het RIVM 1040 positieve tests. Ook werd bekend dat mensen die zijn geboren in 1997 en 1998 een prikafspraak kunnen maken. Lees bij in ons liveblog.



INDIASE VARIANT RUKT OP | De deltavariant van het coronavirus - die ook wel Indiase variant wordt genoemd omdat die daar het eerst is gevonden - verspreidt zich ook in Nederland. In de regio Nijmegen zijn al meerdere gevallen aangetroffen. De variant lift mee op jongeren die examenfeestjes hebben gevierd in Zuid-Europa. Lees meer.



MONDKAPJES AF | Het kabinet overweegt een einde van de algehele mondkapjesplicht vanaf zaterdag 26 juni. Dat zei minister De Jonge na overleg over de coronacrisis tussen de meest betrokken ministers. Volgens hem hakt het kabinet vrijdag de knoop door; in de avond is dan weer een persconferentie. Lees hier meer.

STUNT MET HUNTELAAR? | Spits Klaas-Jan Huntelaar in het shirt van NEC? Het zou zomaar kunnen. De 37-jarige geboren Achterhoeker heeft met de Nijmeegse eredivisionist een tweede gesprek gevoerd over zijn toekomst.



NIEUWE TRAINER | Reinier Robbemond (49) wordt de nieuwe trainer van De Graafschap. Hij tekent een meerjarig contract in Doetinchem. Als middenvelder speelde Robbemond bijna 100 competitieduels voor de Superboeren.



BYE BYE BERTENS | Aanhoudende pijn, uitblijvende resultaten, maar vooral het groeiende besef hoe mooi het leven kan zijn zonder tennis en het soms loodzware topsportbestaan. Die combinatie maakt dat Kiki Bertens (29), Nederlands beste tennisster ooit, na dit seizoen haar racket opbergt. Lees hier meer.



FLESJESBEWEGING | Stervoetballers Ronaldo en Pogba trokken de afgelopen dagen de aandacht met een opmerkelijke actie: ze haalden tijdens hun persconferentie op het Europees Kampioenschap voetbal flesjes frisdrank en bier weg die grote sponsoren als Coca Cola en Heineken hadden klaargezet. ,,Dit kan grote verandering teweeg brengen.’’ Lees meer.

