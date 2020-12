Nieuws Gemist? Mondkapjesgolf treft huisartsen en een hartverscheurende brief in Trier

MONDKAPJES | Huisartsen blijken te worden overspoeld door aanvragen van patiënten die een ontheffing willen voor het dragen van een mondkapje. Probleem is dat ze die niet kunnen verstrekken. Lees hier meer.

En wat als je zo iemand bent die om medische redenen geen mondkapje draagt? Op veel begrip kunnen deze burgers niet rekenen, blijkt uit het verhaal van Petra uit Arnhem: ,,Ik word door iedereen aangekeken.”

Volledig scherm Petra, die om medische redenen geen mondkapje kan dragen. © Gerard Burgers

DE HORECA | Regeringspartij D66 is gefrustreerd dat de horeca nog altijd helemaal potdicht zit. Volgens fractieleider Rob Jetten had het kabinet allang moeten toestaan dat bepaalde restaurants weer gasten mogen ontvangen. ,,Waar is het perspectief?’’



Het kabinet lijkt overigens met extra steun te komen voor horeca en cultuur.

TESTEN TESTEN TESTEN | Met de nieuwe XL-teststraat bij Nijmegen in zicht, is de vraag of we ons niet allemaal nog even snel zouden moeten laten testen voor kerst. Maar dat ligt helaas wat ingewikkelder.

AMATEURVOETBAL | Voetbalbond KNVB heeft een besluit genomen over het vervolg van de landelijke competities in het amateurvoetbal. In de halve poules van 9 of 8 teams spelen de clubs vanaf 1 februari volgens plan een thuis- en uitwedstrijd tegen elkaar.

VITESSE | De investeringen van Vitesse in de jeugd lijken zich eindelijk uit te betalen. Enzo Cornelisse is het nieuwste talent van de eredivisionist uit Arnhem. ,,Er staat kapitaal op het veld’’, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in onze videoserie De Les van Vites.

AANSLAG TRIER | De familie van de tandarts en zijn negen weken oude baby, die in Trier zijn omgekomen, heeft een hartverscheurende brief achtergelaten op de plek des onheils. De vader en dochter werden aangereden door de 51-jarige Bernd W., die dinsdagmiddag met zijn Land Rover door het voetgangersgebied van de Duitse stad raasde.



VERKEERSDODE | Een 86-jarige automobilist is vanmiddag omgekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Dat gebeurde nabij het dorp Heide, even ten zuiden van Boxmeer.



ALTIJD PRIJS | Een bijzondere ervaring voor Antoine en Miranda uit Winssen en hun familie. Niet alleen zij, maar ook Antoines ouders en broer vielen in de prijzen bij de Postcodeloterij.

