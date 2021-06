Nieuws gemist? Monsieur Cannibale verdwijnt uit Efteling en hier kun je straks stappen met toegangstest

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 24 juni.

GEEN CODE ROOD MEER Nederland is niet langer rood op de Europese coronarisicokaart. Het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDE) heeft de status vanmiddag aangepast. Nederland kleurt nu geel op de kaart en het noorden van het land zelfs groen: daar zijn gezien de besmettingscijfers van de laatste twee weken geen noemenswaardige besmettingsrisico’s meer.

De coronarisico's in Europa met ingang van 24 juni 2021.

STAPPEN MET TOEGANGSTEST Stappen en ongeremd dansen en feesten tot in de kleine uurtjes: het kan vanaf zaterdag weer in Nederland met coronatoegangstest. Op de Korenmarkt in Arnhem wagen zeker zes pioniers zich aan de herrijzenis van het onbekommerde nachtleven: Aspen Valley, Freaky Piano Bar, Loft, Bar XO en Sportsbar ‘t Huys. De rest kijkt nog even de kat uit de boom en kiest voor borrelen op de anderhalve meter. In Nijmegen gaat Doornroosje vanaf komend weekend weer los. Ook daar kom je binnen met een coronatoegangstest.

HUIDAANDOENING Het gezicht is het eerste dat je van iemand ziet. Padminie Gajadhar (49) uit Amersfoort heeft daarop twee grote bruine vlekken: één op elke wang. Ze heeft vitiligo, een pigmentstoornis. Daar spreken mensen haar op aan. ,,Laatst riep een kindje nog: mama, die mevrouw is vies!”

Padminie in de binnenstad van Amersfoort

MISBRUIK ZEVENAAR Armando S. uit Zevenaar (35) misbruikte volgens de officier van justitie zijn dochtertjes van 4 en 2,5, deelde films en foto’s, en voerde daarover deze schokkende gesprekken met chatvrienden. ‘Ik ben ze aan het trainen om het toe te laten en er een geheimpje van te maken. Mijn volgende stap is GHB geven en kijken of ik alles kan doen, dat ze niks merkt’, zou hij hebben geschreven. De eis: zes jaar cel en tbs met dwangverpleging.

TSJECHISCHE KEEPER BIJ DE GRAAFSCHAP Oranje moet zondagavond in Boedapest voorbij de Tsjechische doelman Tomas Vaclik zien te geraken tijdens de achtste finale op het EK. Wat velen niet weten is dat de 32-jarige keeper een - helaas - kortstondig avontuur bij De Graafschap beleefde.

Tomas Vaclik.

EFTELING Monsieur Cannibale maakt plaats voor Sindbad de Zeeman. De Efteling ruilt de draaiende kookpotten in voor bootjes in een zeestorm. Na het vervangen van de omstreden Aziatische en Afrikaanse poppen in Carnaval Festival verdwijnt in het park nu ook de donkere kannibaal die menig keer het stempel ‘racistisch’ en ‘kwetsend’ kreeg.

ACTIE NA MISHANDELING De mishandelde, dakloze Erik de Winkel (55) is overspoeld met steunbetuigingen nadat hij in deze krant vertelde hoe hij in het Kronenburgerpark flink werd toegetakeld. Rogier Kahlmann uit Bussum haalde woensdag in een mum van tijd zelfs 500 euro op voor de tekenaar, die in en rond het centrum van Nijmegen zwerft en aan geld probeert te komen met zelfgemaakte tekeningen. ,,Als dit waar is... Hier kan ik zo veel van kopen. Niet te geloven”, reageert de tekenaar overrompeld.

De dakloze tekenaar Erik de Winkel.