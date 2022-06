Nieuws Gemist? Mooiste villa van Tiel voor 1,7 miljoen euro verkocht en juf Rachel maakte het tornado-filmpje

NOORDTAK | Er komt voorlopig nog geen onderzoek naar de Noordtak door Liemers en de Achterhoek. Volgens Rens Steintjes, de Doetinchemse wethouder die namens de zeven Achterhoekse gemeenten spreekt, is dat ‘een stap vooruit.’

EUTHANASIE | Voor kinderen onder de 12 jaar die ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ moet euthanasie mogelijk worden. Zorgminister Ernst Kuipers heeft een regeling hiertoe aan belanghebbende partijen voorgelegd voor advies.

VILLA VAN 1,7 MILJOEN | Het Burgerweeshuis in Tiel, misschien wel de mooiste villa van Tiel, is verkocht. Woningcorporatie Thius legt er 1,7 miljoen euro voor neer en verbouwt het, zodat de oude functie in ere wordt hersteld: onderdak bieden aan jonge mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

WAYLON EN BIBI | Waylon en Bibi Breijman gaan hun relatieproblemen ‘met elkaar oplossen’. Dat vertelt Waylon aan RTL Boulevard, bijna twee weken nadat hij publiekelijk bekende vreemd te zijn gegaan. ,,Het gaat goed”, aldus de zanger.

AFVALLEN | Minder vlees eten, niet snoepen en meer bewegen. Het zijn slechts enkele goede voornemens die jaarlijks terugkeren voor een perfecte summer body. ,,Afvallen kan prima, maar ga niet op een dieet”, zegt de Nijmeegse voedingsdeskundige Anki Willemsen (34).

DEMONSTRATIES BOEREN| Tientallen boeren met tractoren - en twee koeien - demonstreerden vandaag bij de Tweede Kamer in Den Haag. Het was niet het enige protest, ook elders in het land roerden boeren zich.

Op de snelweg zorgden tractoren er dinsdagmiddag voor dat de A28 deels werd afgesloten. Een jong gezin met een baby stond ruim twee uur lang stil achter de actievoerders.



Achterhoekse boeren trokken in een colonne van zo’n veertig trekkers langs de gemeentes in Aalten, Winterswijk en Oost Gelre. Ze boden wethouders, burgemeesters en gemeentefracties een brief aan waarin ze de gemeentelijke politiek vragen om achter hen te gaan staan.

LEVENSLANG GEËIST TEGEN TAGHI | Justitie heeft, zoals verwacht, forse straffen geëist in het Marengo-proces. Tegen de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi en vier medeverdachten eisten de aanklagers vandaag de maximale straf: levenslang.



SCHULDEN VITESSE KWIJTGESCHOLDEN | Vitesse staat weer op eigen benen. De Rus Valeri Oyf doet afstand van al zijn aandelen bij de eredivisionist. Daarbij scheldt hij de schuld van 155 miljoen euro (!) volledig kwijt. De Arnhemse club kan nu met een schone lei de onderhandelingen in voor een overname met een nieuwe partij.

TORNADO-FILMPJE | Een tornado-filmpje van juf Rachel kwam maandag onbedoeld op sociale media terecht. In no-time ging het viraal. En de reacties waren niet mals.

