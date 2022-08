Nieuws gemist? Morgen laatste stakingsdag NS • Sterrenrestaurant vraag 100 euro bij reservering • Caro Emerald stopt

WINTERSWIJKER VERDACHT VAN WITWASSEN 6 MILJOEN | Een 40-jarige man uit Winterwijk is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van fraude. Hij zou betrokken zijn bij grootschalige witwaspraktijken, waarbij in totaal zes miljoen euro zou zijn witgewassen. Hij zit voorlopig in de cel. Op dezelfde dag van de aanhouding heeft de politie invallen gedaan bij panden in Arnhem, Duiven en Zevenaar.

MORGEN LAATSTE STAKINGSDAG NS | Op de vijfde en voorlopig laatste stakingsdag van NS-personeel rijden er geen treinen in Oost- en Zuid-Nederland. De NS adviseert verder reizigers die naar Zuid- en/of Oost-Nederland reizen om te kiezen voor alternatief vervoer of om de reis uit te stellen. Vandaag reden er door het hele land bijna geen treinen, al had niet iedereen dat door.

STERRENRESTAURANT VRAAG 100 EURO BIJ RESERVERING | De Nieuwe Winkel in Nijmegen vraagt sinds zondag een aanbetaling van 100 euro voor een reservering. Aanleiding is de enorme belangstelling voor het restaurant in combinatie met de lichtzinnigheid van mensen, aldus eigenaar en chef-kok Emile van der Staak.

VADER DOUTZEN EN RENZE KROES PLOTSELING OVERLEDEN | Dat blijkt uit een bericht dat foodblogger Rens dinsdag op Instagram heeft geplaatst. Bij het bericht plaatst het jongere zusje van topmodel Doutzen een oude foto waarbij ze vrolijk lachend bij haar 'heit', Fries voor vader, op schoot zit. Johan Kroes was in de jaren 70 een bekende schaatser. Hij is zeventig jaar geworden.

DROOMHUIS AL BIJNA JAAR TE KOOP: WAAROM? | Airco, jacuzzi, vijf slaapkamers en een ruime tuin. En hadden we de warmtepomp al genoemd waardoor het huis minder gas nodig heeft? Een pand aan Rijksweg 176 in Malden lijkt bijna alles te hebben waar woningzoekenden van dromen. Toch staat het al ongeveer een jaar te koop. Hoe kan dat in tijden van woningnood?

COA PLAATST CAMERA'S NA BRANDSTICHTING ASIELHOTEL | Er is ook een beveiliger aanwezig op het terrein in Albergen, zegt een woordvoerder van dienst. Het COA is sinds gisteravond eigenaar van het voormalige hotel. De politie meldde vandaag dat de brand die maandagochtend werd ontdekt bij het asielhotel is aangestoken. De brand in een bosschage op het terrein richtte geen grote schade aan.

DAKLOZENSTEL WEIGERT UITERWAARD TE VERLATEN | De Arnhemse daklozen Björn en Inge Geilen vertikken het om met hun tent te vertrekken uit de Stadsblokken. De voorzieningenrechter had de twee tot afgelopen maandag de tijd gegeven om de biezen te pakken, nadat eerder al de gemeente Arnhem hen dringend verzocht de uiterwaarden te verlaten.

CARO EMERALD STOPT | Caroline van der Leeuw (41) stopt met het repertoire van Caro Emerald. Ze hangt haar microfoon echter niet aan de wilgen, en focust zich nu op haar nieuwe alternatieve band The Jordan. ‘Ik voelde me steeds minder verwant met die dame met rode lippenstift en avondjurk.’ De A night like this-zangeres is nooit officieel gestopt als Caro Emerald, maar sinds 2017 is ze nauwelijks actief geweest.

EXPERTS VOORZIEN ‘VLOEDGOLF’ AAN NIEUWE TINNITUSPATIËNTEN | Het aantal jongeren met oorsuisproblemen neemt zo snel toe, dat kenniscentrum VeiligheidNL ervoor pleit om gehoorschade structureel vroeg op te sporen, het liefst al bij basisschoolleerlingen. Het verlagen van de geluidsnorm van Nederlandse concerten en festivals is niet de oplossing en zou de doodsteek betekenen voor de evenementensector, zeggen de twee belangrijkste evenementenorganisaties.

‘GRATIE SUPERMARKTMOORDENAAR VALT NABESTAANDEN ZWAAR’ | Hij begrijpt heel goed dat een eventuele gratie voor Appie A., dader van de Oosterbeekse supermarktmoorden, de nabestaanden ontzettend zwaar zal vallen. Toch is het goed, zegt strafrechtgeleerde Sven Brinkhoff, dat ook in Nederland levenslanggestraften uitzicht houden dat ze mogelijk toch een tweede kans krijgen.