Nieuws gemist? Motorrijder haalt rijbewijs af en komt om bij proefrit; Bennie Jolink kraakt kritiek op Derksen

JOLINK LAAKT KRITIKASTERS DERKSEN | ‘Hypocriete slijmerds’, noemt Bennie Jolink op zijn Facebooksite de mensen die Johan Derksen laten vallen. ‘Het zijn mensen die niets van de 60’er en 70’er jaren begrijpen’, voegt de oud-zanger van Normaal eraan toe.

ZE HUILDE HET HARDST MAAR ONDERTUSSEN | Een Kruidvat-filiaal in Rhoon werd eind vorig jaar op brute wijze overvallen. Het bleek een inside job: de 18-jarige teamleidster zat in het complot. ,,Ik heb me nog nooit zo verraden gevoeld.”

TRAGISCH MOTORONGEVAL | Een 21-jarige motorrijder uit Zelhem is vrijdagmiddag overleden na een ongeluk op de Varsseveldseweg net buiten Doetinchem. De man had volgens de politie net vandaag zijn rijbewijs opgehaald bij het gemeentehuis en was op de motor een proefrit aan het maken.

TOON EN TONNY KWAMEN NOOIT MEER THUIS | Iedere week overlijdt er in Nederland iemand door een bedrijfsongeval. Als het net is gebeurd, komt het volop in het nieuws, maar dan volgt de stilte. Wat is er misgegaan? Hoe is het afgelopen? Vaak hoor je er niks meer over. De Gelderlander sprak met nabestaanden, werkgevers en collega’s die met een bedrijfsongeval te maken kregen. In deel twee: Toon en Tonny en het ongeval in de reactor.

NIEUW OK-COMPLEX RIJNSTATE | Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft een nieuw operatiecomplex. Patiënten gaan nu rechtstreeks naar de operatiekamer, in plaats van zich eerst op de verpleegafdeling te melden. Dat scheelt transport van bedden en patiënten door het ziekenhuis én voorkomt lang wachten in een operatietenue.

‘LIETEN MIJN ZOON ALS OUD VUIL LIGGEN’ | De 17-jarige Sil Ebbers die donderdagavond op zijn scooter werd aangereden, was diezelfde nacht alweer terug uit ziekenhuis waar hij met spoed was heen gebracht. Zijn vader Twan is laaiend op de bestuurder en de passagier die na het ongeval uitstapten, Sil bewusteloos zagen liggen en er vervolgens met hoge snelheid vandoor gingen. ,,Schandalig. Ze lieten mijn zoon als oud vuil liggen.”

EINDE VANDAAG INSIDE | Vandaag Inside houdt op te bestaan. Talpa bevestigt het definitieve vertrek van Johan Derksen. Daarmee komt er een einde aan het populaire praatprogramma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. René van der Gijp en Wilfred Genee verklaren zich solidair met Derksen en hebben aangegeven dat ook zij onder deze omstandigheden het programma niet willen voortzetten, aldus de verklaring van Talpa. Columniste Angela de Jong zat aan tafel op het moment dat Derksen de stekker uit de show trok.

NA TWEE JAAR EINDE AAN CORONASTILTE | In een tijdsbestek van één weekend als dj draaien op een feest in de Dominicaanse Republiek én bij je ouders in Oosterbeek aanschuiven voor de paasbrunch: het klinkt haast surrealistisch. Toch is het de realiteit voor de Oosterbeekse dj Franky Rizardo (33), die na twee jaar coronastilte een bomvolle zomer tegemoet gaat.

OPEN JOODSE HUIZEN NIJMEGEN | Luisteren naar persoonlijke verhalen over Joodse inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog: dat kan op vijf adressen, in de huizen waar ze tijdens de oorlogsjaren woonden of werkten, tijdens Open Joodse Huizen Nijmegen.

VERKRACHTING BEWEZEN | Een zwakbegaafde bewoner van een instelling in Groesbeek die in augustus 2021 zijn buurvrouw verkrachtte, heeft een voorwaardelijke celstraf van 180 dagen gekregen met een proeftijd van drie jaar. Gedurende deze periode mag de 45-jarige man geen alcohol of drugs gebruiken.

GEBROKEN MAAR NIET TE STOPPEN | Annemiek van Vleuten heeft haar rechterpols gebroken tijdens een trainingsrit. Ze is donderdagavond succesvol geopereerd in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, zo meldt haar ploeg Movistar.

VERNEDEREND EN ZEER INDRINGEND | De ‘zeer indringende en vernederende wijze’ waarop supporters van Vitesse voor de Europese uitwedstrijd tegen AS Roma in maart zijn gefouilleerd, mag nooit meer voorkomen. Diverse aanhangers, onder wie vrouwen, zeggen dat zelfs ‘inwendige controles’ plaatsvonden. Dat staat in een brief van Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch aan de Italiaanse ambassadeur Giorgio Novello.

VERBIJSTERING NA KAARSBIECHT | De keeper die samen met Johan Derksen begin jaren 70 voetbalde bij sc Veendam kan zich niets herinneren van zijn bizarre verhaal met de kaars. ,,Ik was verbijsterd toen ik het hoorde. Zo ken ik hem niet.”

Volledig scherm Bennie Jolink / Annemiek van Vleuten. © Koen Verheijden / BELGA