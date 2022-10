Nieuws Gemist? Motorrijdster botst op spookrijdende brommobiel • Jan en Monique kochten Chateau Meiland

LICHAAM VERMISTE BERT GEVONDEN | Ruim drie maanden na zijn vermissing is het lichaam van Nijmegenaar Bert Huttinga eindelijk gevonden. Zoals gevreesd werd heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Jagers vonden hem zaterdag in een bosje in het buitengebied van Winssen.



BIJVAL VOOR MOEDER GEPESTE TIENER | De moeder die woensdag het Liemers College binnenstormde omdat haar 13-jarige dochter al ongeveer een jaar gepest wordt op de school, kan op veel begrip rekenen van mensen die reageren op het nieuws. Zij spreken in online-reacties vrij massaal hun steun uit voor de moeder.



GROTE BRAND IN BEUGEN | Een uitslaande brand heeft zondagochtend gewoed in een bedrijfshal in Beugen. Er was veel rook en er waren flinke knallen te horen. Zo’n zestig tot zeventig brandweerlieden zijn ingezet.



WIE ZIJN DE ‘OMGEKEERDE VLAGGERS? | Dankzij de boeren kent iedereen de omgekeerde vlag. Besmettelijke boosheid, want ‘heel ontevreden Nederland’ hangt er nu vol mee. Dat zeggen althans voor- en tegenstanders van dit symbool van wantrouwen en verzet. Maar klopt dat ook?



KAMERLID IS KLAAR MET HAATREACTIES | Zittend GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet vindt dat het afgelopen moet zijn met de haatreacties aan het adres van politici. Volgens haar ‘hakt de haat erin’. ,,Er zijn zoveel collega’s met gezondheidsproblemen.’’



ROUW BIJ DEMENTIE | Haar vader met dementie had geen idee dat hij op de uitvaart van zijn vrouw was, totdat hij begon te zingen. Ineens brak hij: ,,Annie, deze was voor jou.’’ Ilse Hendriks (47) zag hem op de ontroerendste manier afscheid nemen van de liefde van zijn leven. Nu is ze zelf uitvaartondernemer met een boodschap: ,,Mensen met dementie moeten ook kunnen rouwen.” Lees het verhaal hier.

NEC MAAKT ZWAKKE BEURT | NEC heeft zich geblameerd op bezoek bij Sparta Rotterdam. De Nijmeegse club verloor na een onthutsend zwakke eerste helft kansloos met 2-0.



MAATJES WINNEN VOOR MAARTEN | De Veenendaalse club SV Panter won zaterdag op eigen veld met 3-1 van 't Vliegdorp. Voor de wedstrijd in de vierde klasse F werd een indrukwekkende minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de recent door een noodlottig ongeluk verleden Maarten van den Bosch. Aanvoerder Reggi van den Heuvel pinkte nog een traantje weg voordat hij richting de toss ging. Lees de reportage.



EL CLASSICO IS VOOR REAL | De twijfels slaan weer toe bij FC Barcelona. Nadat Inter de ploeg afgelopen week vrijwel uit de Champions League wipte, won Real Madrid in eigen huis de 250ste Clásico met 3-1 en nam het de koppositie van de Catalanen over.



MOTOR BOTST OP SPOOKRIJDENDE BROMMOBIEL | Een motorrijdster is vandaag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Didam. Ze botste op een brommobiel die om onbekende reden aan het spookrijden was op de Ruigenhoek.



DANIAN (18) ZIET VERJAARDAG UIT DE HAND LOPEN | Wat gewoon een leuk en gezellig verjaardagsfeest moest zijn is dit weekend volledig geëscaleerd in Epe. Danian Kleiman is net 18 geworden en mocht van zijn moeder een feest geven bij hun thuis aan de Brinkgreverweg. De vaste vriendengroep van zo’n 20 tot 25 man was welkom, alleen kwamen ook wat ongenodigde gasten aanzetten.



ZIJ KOCHTEN CHATEAU MEILAND | Jan en Monique van Loon uit het Brabantse Vessem mogen zich eigenaren noemen van Chateau Marillaux, beter bekend als Chateau Meiland. Ze zijn net terug in Vessem en volgende week vertrekken ze weer naar Aixe-sur-Vienne voor de herfstvakantie. ,,Dat pendelen blijven we ook doen.”

