Nieuws Gemist? Mysterie rond drugscontainers in de Achterhoek en Rutte heeft ‘diep nagedacht over gedrag’

NOTULEN-GATE Premier Rutte blijft erbij dat zijn kabinet de Tweede Kamer niet bewust heeft misleid door explosieve informatie achter te houden over de toeslagenaffaire. Wel heeft hij ‘diep nagedacht’ over zijn ‘persoonlijke rol’ en ‘gedrag’ in de afgelopen tien jaar dat hij minister-president was. Binnenkort wil hij zijn plannen voor een nieuwe bestuurscultuur delen. Hij zei dat tegen de Tweede Kamer, die vandaag debatteert over 'notulengate’.



VAKANTIEPARK OP DE KORREL Voor de tweede keer in korte tijd was de politie vandaag te vinden op vakantiepark Bospark bij Ede voor een grote controle. Daar werden meerdere gevallen van arbeidsuitbuiting geconstateerd. Ook stonden tientallen bewoners niet ingeschreven bij de gemeente. De directie van Topparken, waar het park onder valt, is ‘onaangenaam verrast’. Deze actie middenin de meivakantie raakt ook vakantiegangers, stelt Topparken.