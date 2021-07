Nieuws gemist? Nachtleven dooft uit, coronacijfers stijgen weer en kat Binx kruipt onder het puin in Miami vandaan

NEGEN LEVENS? In Miami is er, meer dan twee weken na de ramp een klein mirakel geschied. Te midden van het verdriet en de chaos duikt Binx - een vermiste zwarte huiskat - plots op , schrijft The Washington Post. Hij is inmiddels herenigd met zijn baasjes.

WEER UITZENDING RTL GESCHRAPT RTL Boulevard wordt ook vanavond niet uitgezonden. Dat meldt RTL vandaag nadat de studio gisteren werd ontruimd vanwege ‘ernstige dreiging’. ‘We stellen alles in het werk om de uitzendingen vanaf maandag 12 juli aanstaande te hervatten. Nederland is een vrij land en onafhankelijke media zijn essentieel voor het functioneren van onze rechtsstaat ’, aldus het statement.

WEER MEER BESMETTINGEN In de afgelopen 24 uur zijn er ruim 9300 nieuwe coronabesmettingen bij gekomen, zo meldt het RIVM vandaag. Dat is minder dan de 10.000 van gisteren, maar nog steeds bijna acht keer zoveel als vorige week zondag.

SUMMER OF LOVE IN DE PRULLENBAK? Nu het kabinet tot zeker 14 augustus op de rem trapt voor grote bijeenkomsten en festivals waar de 1,5 meter-regel niet gegarandeerd kan worden, verkeren veel organisaties in onzekerheid. Een aantal evenementen heeft zelf de stekker er al uitgetrokken, anderen wachten gespannen af wat ze wél kunnen. Dit is wat we tot nu toe weten.