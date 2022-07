Nieuws gemist? Nachtvissers maken rotzooi • ‘Schaamhaar’ verdwijnt van kunst • Dansverbod in dit café

WEER BOZE BOEREN De bestuurder van de trekker die gisteravond door de politie bij Heerenveen werd beschoten was de 16-jarige boerenzoon Jouke uit Akkrum. Volgens zijn moeder was hij, samen met zijn broer, op weg naar huis. ,,Jouke zit nu vast op het politiebureau, we zijn erg verdrietig.” Boerenleider Mark van den Over (Farmers Defence Force) riep op om massaal naar Leeuwarden te gaan om Jouke uit het politiebureau te bevrijden.

Bekijk hieronder de beelden van politie die gericht op de trekker schiet.

NACHTVISSERS EN ROTZOOI Nachtvissers die een tentenkamp opslaan aan het water en een flinke huisvoorraad bij zich hebben: de politie krijgt hier steeds meer klachten over en wil optreden tegen dergelijke kampementen. ‘Ze kakken in de struiken en maken rotzooi’.

Volledig scherm De foto die de Liemerse wijkagent Florus Noppen op Instagram postte. 'We gaan vissen en nemen mee....', schreef hij erbij. © Instagram

27 YOGHURTJES VAN BUFFET Of ze niet wat ‘bedachtzamer’ kunnen zijn met het bedrag dat ze dagelijks krijgen om eten en drinken te kopen op de All England Club. Die mail kregen de spelers en speelsters op Wimbledon nadat een coach - van wie de naam niet bekend is gemaakt - 27 potjes probiotische yoghurt in één keer had gekocht.

10 KILO STIKSTOF Feuer! Rammstein zette twee dagen het Nijmeegse Goffertpark bijna letterlijk in vuur en vlam. Grote steekvlammen werden tijdens de concerten met geweld de lucht in gespuwd. Gevolgd door zwarte rookwolken en soms ook vuurwerk. Spectaculair, en voor concertbezoekers een mooie bijdrage aan de beleving. Op sociale media vroegen mensen zich wel af: hoeveel stikstof wordt daardoor uitgestoten?

SCHAAMHAAR De houten roerdomp bij de Ooijse Graaf in Leuth is ontdaan van het ‘schaamhaar’ wat er enkele weken op groeide. De kunstenaar van het werk heeft geen idee wie zijn vogel heeft gesnoeid, maar blij is hij er niet mee. ,,Het is juist leuk als het dicht groeit.”

Volledig scherm De houten roerdomp naast het fietspad tussen Leuth en Persingen. Inzet: het beeld voor de snoeibeurt © Bert Beelen

GEEN NULURENCONTRACTEN MEER Het kabinet zet een streep door onzekere oproepcontracten, zoals het nulurencontract. Daarvoor in de plaats komt een nader uit te werken basiscontract, dat werknemers meer zekerheid geeft over zaken als inkomen en werktijden. Dat meldt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer.

SCHORSINGEN Zeker vier spelers van vv Doetinchem worden minimaal een half jaar geschorst, als het aan voetbalbond KNVB ligt. De club zelf wil daarnaast af van muitende leden en royeert hen.

SPEKTAKELSTUK Simon Clarke heeft de vijfde etappe in de Tour de France gewonnen. De Australiër was na een spectaculaire rit over elf kasseienstroken net iets sneller dan medevluchter Taco van der Hoorn. Tadej Pogacar profiteerde in de strijd om de eindzege van een dramatische dag van Jumbo-Visma: Jonas Vingegaard kende materiaalpech, terwijl Primoz Roglic onderuit ging en ruim twee minuten verloor op zijn grote concurrent.

Volledig scherm Taco van der Hoorn 9links) en Simon Clarke (rechts) persen alle energie die nog in hun lichaam zit in hun benen en strijden om de ritwinst. Simon Clarke trekt met millimeters verschil aan het langste eind. © REUTERS

ZEEHOND IN NEDERRIJN Een zeehond is maandag opgedoken in de Nederrijn bij Wageningen. Het nieuwsgierige dier deinst er zelfs niet voor terug om in de buurt te komen van een stel kajakkers. Bekijk de zeehond hieronder.

VERBODEN TE DANSEN Moeten cafébezoekers op een stoel blijven zitten en luisteren naar vioolmuziek? De gemeente verbiedt in ieder geval dat er in het Wapen van Vriezenveen nog langer onder harde muziek wordt gedanst. Anders volgt er een megaboete. „Het is lachwekkend”, zegt mede-eigenaar Bastiaan Loohuis.

BEKENDE BAKKER STOPT Bakker Arend, een begrip in Nijmegen, heeft zijn zaak op Marktplaats gezet. Ter overname. De ambachtelijke biologische bakker wil iets meer nachtrust en gaat kleinschaliger verder.