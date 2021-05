Nieuws gemist? Nagenieten van ‘technisch failliet’ NEC en zo regel je een vaccinatie in de buurt

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van maandag 23 mei.

ALI MOEST VLUCHTEN OMDAT HIJ HOMO IS Ali (28) vluchtte naar Nederland vanwege zijn seksuele geaardheid, maar ook in het veilige Veenendaal wordt hij mishandeld, vernederd, uitgescholden en gepest. ,,Als ik buiten ben moet ik steeds over mijn schouder kijken. Het is verschrikkelijk.’’

NAGENIETEN NEC promoveerde gisteren naar de eredivisie door te winnen in Breda van NAC. Wat volgde was een waar volksfeest op het Stadionplein bij stadion De Goffert. Bekijk hier in foto's en video's hoe dat er aan toe ging. Bekijk hieronder de video ‘van fluit tot feest’.

PRIKTEAMS VACCINEREN DAKLOZEN Mobiele prikteams trekken binnenkort langs opvangplekken voor dak- en thuislozen in de regio om ze te vaccineren tegen corona. Honderden mensen in Gelderland zonder vaste verblijfplaats kunnen zo een prik krijgen.

Volledig scherm Daklozen in portiek aan Van Welderenstraat in Nijmegen. © Foto: Bert Beelen

BRULS OVER PROMOTIEFEEST NEC Dat zondagavond duizenden NEC-fans bijeen kwamen bij het Goffertstadion, was volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls onvermijdelijk. ,,We hebben het ook elders in het land gezien, zoiets hou je niet tegen.”

Volledig scherm Een uitzinnige menigte bij het Goffert-stadion. © David van Haren

ZO REGEL JE EEN VACCINATIE IN DE BUURT Mensen die online een afspraak maken voor een vaccinatie krijgen momenteel vaak mogelijkheden voorgeschoteld op locaties op al gauw een half uur rijden. Wie in Doetinchem woont, komt bijvoorbeeld al snel terecht in Deventer, Nijmegenaren krijgen vaak Boxmeer als dichtstbijzijnde priklocatie. Maar er is een truc om dat te omzeilen.

NIEUWE HOBBY Carspotten - het opmerken en vastleggen van dure auto’s - is in opmars. In coronatijd lijkt het de nieuwe hobby van tieners overal te zijn geworden. ,,Het is gewoon leuk om dikke auto’s te zien.”

FAKKEL LANDT OP ONWEL GEWORDEN MAN Terwijl hulpverleners een onwel geworden man reanimeerden, kwam er een brandende fakkel op het slachtoffer terecht. Dat gebeurde buiten bij het Rat Verlegh Stadion, nadat NAC met 1-2 verloor van NEC.

MINDER CORONAPATIËNTEN Er liggen momenteel minder dan 600 coronapatiënten op de intensive cares in Nederland. Ook het aantal coronabesmettingen nam vandaag weer verder af ten opzichte van een dag eerder. Volg de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus in ons liveblog.

DONAR KAAPT OTTEN Het pas eenjarige basketbalteam Yoast United moet alweer op zoek naar een nieuwe coach. Matthew Otten, die mede aan de wieg stond van het ontstaan van het eredivisieteam, vertrekt naar topclub Donar.

Volledig scherm Coach Matthew Otten. © Peter van Gogh

MEDIAGEBOUWEN ONTRUIMD Gebouwen van DPG Media in Antwerpen zijn aan het begin van de avond enige tijd ontruimd geweest. De politie rukte massaal uit en het aanwezige personeel werd geëvacueerd vanwege een anonieme dreiging met een aanslag. De politie stelde ‘geen enkel risico te willen nemen’. Het gebouw werd kort na 19.00 uur weer vrijgegeven.

FINANCIËLE HOBBELS VOOR BOEKHOORN Marcel Boekhoorn kon zondag zijn geluk niet op. Een dag nadat bekend werd dat de miljairdair uit Bennekom miljoenen gaat pompen in NEC, zogezegd de koers gaat bepalen in het Goffertstadion, greep de Nijmeegse club een eredivisieticket. ,,Dit is de beste planning ooit”, sprak Boekhoorn (61) vlak na de gewonnen finale van de play-offs. Al zijn volgens hem nog financiële hobbels te nemen.

Volledig scherm Marcel Boekhoorn is dolgelukkig na de promotie van NEC naar de eredivisie. © David van Haren

KLM NIET MEER OVER BELARUS Premier Mark Rutte roept KLM op niet meer over Belarus te vliegen, na de gedwongen landing van een RyanAir-vlucht en de arrestatie van een oppositieleider die aan boord was van dat toestel. Europese staats- en regeringsleiders zijn vanavond in Brussel in een grimmige sfeer hun overleg over Belarus ingegaan, vastberaden om Minsk keihard af te straffen voor wat ze zien als ‘staatsterreur tegen Europa’.