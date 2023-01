Nieuws gemist? Nazi-schat in Betuwe? • Meer steekpartijen met tieners • Stinkshirt verleden tijd

EERST VERGUNNING VOOR DAKKAPEL, DAN RECHTSZAAK | Stel je voor: je vraagt een vergunning voor een dakkapel aan, die wordt goedgekeurd door de ODRN - die vergunningaanvragen beoordeelt in opdracht van de gemeente Nijmegen. Maar een paar jaar later spant diezelfde gemeente een rechtszaak aan, met het doel om de dakkapel te verwijderen. En krijgt gelijk.

LAG ER ECHT EEN NAZI-BUIT IN DE BETUWE? | In vandaag vrijgegeven stukken van het Nationaal Archief duikt een miljoenenschat op die in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog zou zijn begraven in de Betuwe. Het verhaal is een Netflix-serie waardig. De grote vraag: wie ging ermee vandoor?

MINIBIEB IN BENNEKOM VOOR DERDE KEER VERNIELD | De trieste overblijfselen van de vernielde minibieb liggen in het tuintje naast zorgcentrum Zorgpunt in Bennekom. ,,Het is al de derde keer”, zegt Wilma van de Pol namens Opella. ,,Nu valt het niet meer te repareren. Intriest dat dit gebeurt.”

NICK EN SIMON: WE HEBBEN HELEMAAL GEEN RUZIE | Nick Schilder heeft de geruchten dat hij en zijn zangmaatje Simon Keizer ruzie hebben opnieuw naar het rijk der fabelen verwezen. Hij en zijn vrouw Kirsten vinden dat van een mug een olifant is gemaakt, vertellen ze aan Beau Monde.

WAT BESTELT GELDERLAND HET MEEST BIJ PICNIC? | Van ginger ale tot aan knoflooksaus, mozzarella en eieren: het waren populaire producten die boodschappenbezorgdienst Picnic het afgelopen jaar heeft rondgebracht in Gelderse steden. Maar niets werd in Gelderland zoveel besteld als slagroom, zo blijkt uit onderzoek van het bedrijf.

NOOIT MEER STINKENDE SPORTKLEDING? | Niet meer stinken naar zweet na het hardlopen, maar je omgeving verblijden met de lucht van wasmiddel of citroengras. Het kan sinds kort dankzij onderzoekers Dennis Vriezema (47) en David Asrian (40) uit Nijmegen. Zij ontwierpen ‘zelfgeurende’ sportkleding.

‘POETIN KWAM OVER ALS EEN IJSKONIJN’ | Frans van Seumeren kent Rusland door en door. President Poetin gaf hem er persoonlijk een hoge onderscheiding voor. De Utrechtse ondernemer Frans van Seumeren schreef geschiedenis door de gezonken Russische kernonderzeeër Koersk te bergen. Weinig Nederlanders kennen Rusland zo goed als hij. ,,Poetin kwam over als een ijskonijn.’’

REMBRANDTSCHILDERIJ BEWONDEREN IN ARNHEM | Zo’n 150 miljoen euro legde de Nederlandse overheid er afgelopen jaar voor neer. En nu hangt De Vaandeldrager, een schilderij van Rembrandt van Rijn, een maand lang in Museum Arnhem. Op tournee, voordat het meesterwerk definitief in het Amsterdamse Rijksmuseum komt te hangen.

MEER STEEKPARTIJEN MET TIENERS | In 2022 zijn in Gelderland vijf steekpartijen geweest waarbij tieners betrokken waren. Daarbij viel één dodelijk slachtoffer. Dat zijn fors meer steekincidenten dan in voorgaande jaren. In 2021 ging het om één incident, in 2020 waren twee steekpartijen. Het hoogste aantal steekincidenten waarbij Gelderse tieners betrokken waren was in 2019. Toen ging het om tien steekpartijen, waarbij niemand overleed.

GEPENSIONEERDE HUISARTS TERUG IN OUDE PRAKTIJK NA KLACHTEN | Co-Med heeft gistermorgen personeel naar huis gestuurd van huisartsenpraktijk deBolleBieste in Zwolle. Het gaat om drie assistenten en een verpleegkundige. Ook tien anderen hoeven niet meer terug te komen. Een deel van de vervanging komt neer op de inmiddels 69-jarige schouders van oud-praktijkhouder Edi de Jong.

NEP-BANKMEDEWERKERS UIT LENT EN NIJMEGEN BEROVEN 83-JARIGE | De politie heeft drie personen aangehouden die worden verdacht van bankhelpdeskfraude waarbij een 83-jarige man uit Friesland is beroofd. Twee van de verdachten, een 17-jarige jongen en een 18-jarige man, kwamen uit Nijmegen. De derde verdachte (23) heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

WETHOUDER ZET DARTSTEMPEL LONDEN VOLLEDIG OP ZIJN KOP | Een Brabantse dartsfan gaat op de dag van de WK-finale in Londen viral op sociale media. Al zeker zo’n 110.000 keer werd op Twitter bekeken hoe Thomas Melisse uit Hoeven de zaal van dartstempel Alexandra Palace volledig op zijn kop zet. Wat het leeuwendeel van hen niet zal beseffen: Melisse is in het dagelijks leven wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Halderberge.

